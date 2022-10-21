دونالد ترامب: لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس تصدر مذكرة استدعاء قانونية للرئيس السابق

قبل 40 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قد يواجه ترامب اتهامات جنائية إذا لم يمتثل للاستدعاء

أصدرت لجنة الكونغرس الأمريكي التي تحقق في أحداث الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، أمر استدعاء قانونيا للرئيس السابق دونالد ترامب للإدلاء بشهادته أمام المشرعين.

وخاطبته مذكرة الاستدعاء "لقد كنت في قلب المحاولة الأولى والوحيدة، من قبل رئيس أمريكي لإلغاء الانتخابات".

"كنت تعلم أن هذا النشاط غير قانوني وغير دستوري"، تضيف المذكرة.

وقد يواجه ترامب اتهامات جنائية إذا لم يمتثل للاستدعاء.

وصوّت أعضاء اللجنة السبعة من الديمقراطيين والجمهوريين بالإجماع الأسبوع الماضي لإجبار الرئيس الجمهوري السابق على الإدلاء بشهادته بشأن دوره في أعمال الشغب.

ويقول المشرعون إن ترامب حث أنصاره على رفض نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ما دفعهم إلى اقتحام قاعات الكونغرس في محاولة لمنع تثبيت فوز جو بايدن بالرئاسة.

ويقولون إن مزاعمه الكاذبة عن تدخل الناخبين والحجج القائلة بأن الانتخابات "مسروقة"، كانت محاولة للتحريض على انقلاب ضد الحكومة الأمريكية. ومع ذلك، لم يحيلوه إلى وزارة العدل الأمريكية لمواجهة تهم جنائية محتملة.

وصدر أمر الاستدعاء بعد ساعات فقط من تغريم ستيف بانون، المساعد السابق لترامب 6500 دولار، والحكم عليه بالسجن أربعة أشهر بتهمة ازدراء الكونغرس. وقد أدين بعد رفض الإدلاء بشهادة أو تقديم مستندات للجنة التحقيق في أحداث 6 يناير/كانون الثاني.