هو جين تاو: غموض بشأن اصطحاب رئيس الصين السابق إلى خارج مؤتمر الحزب الحاكم

قبل 41 دقيقة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، اصطحاب الرئيس الصيني السابق هو جين تاو إلى خارج مؤتمر الحزب الحاكم

بصورة غير متوقعة، اصطحب الرئيس الصيني السابق هو جين تاو إلى الخارج، أثناء الجلسة الختامية لمؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم.

وكان الرئيس السابق (79 عاما)، الذي بدت على ملامحه الضعف، يجلس إلى جانب الرئيس شي جينبينغ، عندما تقدم نحوه مسؤولون واقتادوه بعيدا.

ولم يعط أي تفسير لذلك.

ويتوقع أن يؤكد المؤتمر، الذي استمر أسبوعا، بقاء الرئيس شي (69 عاما) في سدة الحكم لفترة ثالثة، وهو ما يعزز موقعه كأقوى شخصية في الصين منذ ماو تسي تونغ.

وكان هو جين تاو، الذي بقي في منصب الرئيس الصيني بين عامي 2003 و2013، جالسا عندما تقدم مسؤولان باتجاهه. وقال شيئا لشي جين بينغ ، الذي هز رأسه، وبعدها اقتيد شي جين بينغ خارج القاعة.

وانتخبت لجنة مركزية جديدة مكونة من 200 عضو قد انتخبت في وقت سابق السبت. وقد أقر الموفدون تعديلات دستور الحزب التي تقر أفكار شي، واعتمدوها مبادئ مسيرة الصين المستقبلية.