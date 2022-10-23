مظاهرات إيران: برلين تشهد "أكبر" مسيرة دعم للاحتجاجات

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قالت الشرطة في ألمانيا إن حوالي 80 ألف شخص، من الإيرانيين ومناصريهم، شاركوا في مسيرة في برلين، تضامنا مع المظاهرات المتواصلة في إيران.

ويُعتقد أن مسيرة السبت في العاصمة الألمانية كانت الأكبر للإيرانيين في الشتات حتى الآن.

وردد الإيرانيون من جميع أنحاء أوروبا شعار المحتجين داخل إيران "مرأة، حياة، حرية".

وفي إيران نفسها، دخلت الاحتجاجات التي اندلعت بسبب وفاة شابة أثناء احتجازها من قبل الشرطة الأسبوع السادس.

وماتت مهسا أميني، 22 عاما، بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق في طهران في 13 سبتمبر/أيلول بزعم ارتدائها الحجاب بشكل فضفاض للغاية.

ونفت الشرطة التقارير التي تفيد بأنها تعرضت للضرب على رأسها بهراوة وقالت إنها أصيبت بنوبة قلبية.

وعُقدت تجمعات يوم السبت في عدة عواصم في العالم، بما في ذلك واشنطن حيث شارك الآلاف في مسيرة.

ويقدر منظمو مسيرة برلين عدد المتظاهرين بما يقرب من 100 ألف.

وشملت مطالبهم المزيد من العقوبات الغربية ضد فصيل الحرس الثوري الإيراني القوي.

وقال المحتجون إنه يجب طرد الدبلوماسيين الإيرانيين من العواصم الغربية.

وقال أحد المتظاهرين لبي بي سي: "إنه شيء مثير، إنه مذهل. إنها المرة الأولى التي يتحد فيها الكثير من الناس في أمتنا بغض النظر عن معتقداتهم السياسية قبل الثورة وبعد الثورة. أنا فخور حقا".

وداخل إيران، قطعت السلطات الإنترنت في العديد من المناطق، لكن مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر متظاهرين في عدة مدن على الأقل.

وتقدر وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (HRANA) أن 244 متظاهرا، بينهم 32 طفلا، قتلوا على أيدي قوات الأمن في حملة القمع.