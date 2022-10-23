صور من فصل الخريف 2022

راصدو التغيرات الخريفية التقطوا هذه الصور الجميلة لبي بي سي.
صدر الصورة، BBC Weather Watchers/Alamy
هذه الشجرة متفردة بجمال ألوانها الخريفية
صدر الصورة، BBC Weather Watchers / Sheena
مشهد خريفي ساحر من شينا في بونتيبريد.
صدر الصورة، BBC Weather Watchers / anna
أنا التقطت هذا المنظر للأوراق الذهبية في كرولي، غرب ساسكس.
التقطت سيلا هذه الصور الجميلة لأوراق الخريف في ستراتفور أبون إيفون.
صدر الصورة، BBC Weather Watchers / victorthevole
فيكتورذيفول رأى هذه الأوراق الخريفية في سافولك.
صدر الصورة، BBC Weather Watchers / Kellspics
ممر ساحر بين الأشجار في صورة لكيلسبيكس مصدرها نيوكاسل، شمال إيرلندا.
صدر الصورة، BBC Weather Watchers / Lizzie
أوراق خريفية بلون برتقالي محروق وفي الخلفية سماء زرقاء من ليزي في إدنبره.