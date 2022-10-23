صور من فصل الخريف 2022

راصدو التغيرات الخريفية التقطوا هذه الصور الجميلة لبي بي سي.

أوراق هذه الشجرة وقد استحالت خريفية حمراء

صدر الصورة، BBC Weather Watchers/Alamy

التعليق على الصورة،

هذه الشجرة متفردة بجمال ألوانها الخريفية

صدر الصورة، BBC Weather Watchers / Sheena

التعليق على الصورة،

مشهد خريفي ساحر من شينا في بونتيبريد.

صدر الصورة، BBC Weather Watchers / anna

التعليق على الصورة،

أنا التقطت هذا المنظر للأوراق الذهبية في كرولي، غرب ساسكس.

التعليق على الصورة،

التقطت سيلا هذه الصور الجميلة لأوراق الخريف في ستراتفور أبون إيفون.

صدر الصورة، BBC Weather Watchers / victorthevole

التعليق على الصورة،

فيكتورذيفول رأى هذه الأوراق الخريفية في سافولك.

صدر الصورة، BBC Weather Watchers / Kellspics

التعليق على الصورة،

ممر ساحر بين الأشجار في صورة لكيلسبيكس مصدرها نيوكاسل، شمال إيرلندا.

صدر الصورة، BBC Weather Watchers / Lizzie

التعليق على الصورة،

أوراق خريفية بلون برتقالي محروق وفي الخلفية سماء زرقاء من ليزي في إدنبره.

صدر الصورة، BBC Weather Watchers / Sheena

التعليق على الصورة،

مشهد خريفي ساحر من شينا في بونتيبريد.