تحطم طائرة عسكرية روسية في منطقة سكنية جنوبي سيبيريا
تحطمت طائرة عسكرية روسية في منطقة سكنية في جنوب سيبيريا، حسبما ذكرت السلطات المحلية.
واصطدمت الطائرة المقاتلة وهي من "سوخوي سو-30" بمنزل من طابقين في مدينة إركوتسك، حسبما نشر حاكم المنطقة إيغور كوبزيف على تليغرام.
وقال الحاكم إنه كان في مكان الحادث، وإن الطيارين قتلا لكن لم يصب أي من السكان بأذى.
ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، كانت الطائرة في رحلة تجريبية عندما سقطت.
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي ما بدا أنه عدة مبانٍ تحترق.
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وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال ستة أيام.
ويوم الاثنين الماضي، تحطمت طائرة عسكرية من طراز سوخوي سو-34 في مبنى سكني في مدينة ييسك الجنوبية، بالقرب من أوكرانيا، وهو ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل.