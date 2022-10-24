"احتواء" حريق في غابات جبل كليمنجارو

أليس ديفيز

بي بي سي نيوز

قبل 8 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جبل كليمنجارو

قال مسؤول إن عمّال الطوارئ الذين يكافحون لإطفاء حريق على جبل كليمنجارو، الذي يعد أعلى قمة في أفريقيا، قد تمكنوا من احتواء جزء منه.

وقال إلياماني سيدويكا، من وزارة السياحة والموارد الطبيعية في تنزانيا: "لقد شاهدنا نجاحاً كبيراً في احتواء الحريق".

واندلع الحريق يوم الجمعة قرب واحد من أشهر المسارات المستخدمة في صعود الجبل. ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.

وظهر في لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما بدا أنه ألسنة لهب ضخمة ودخانا كثيفا يغطي أجزاء من الغابة المحيطة بالجبل.

وتوافد المئات من عمال الطوارئ والمتطوعين إلى الموقع، للمساعدة في جهود مكافحة الحريق.

صدر الصورة، Jackson Mauki

وأفادت صحيفة موانانتشي في تنزانيا بأن نحو 500 شخص، من بينهم رجال إطفاء وموظفو المتنزه الوطني ومرشدون سياحيون ومدنيون، تواجدوا في الموقع يوم الأحد.

وأضافت أنه طُلب من الجيش المساعدة في جهود احتواء الحريق.

لكن سيدويكا قال في حديث للمراسلين يوم الأحد إنه بفضل جهود عمال الطوارئ والمتطوعين، تم احتواء أجزاء كبيرة من الحريق حالياً.

ولم يبلغ عن ضحايا حتى الآن.

وفي حديث لبي بي سي، قال أبراهام موشي، وهو أحد العاملين في تنظيم رحلات سياحية محلية، كان يساعد في جهود إخماد الحريق، إن الحريق لم ينتشر إلى مسارات المشي أو المخيمات على الجبل، ما يقلل من خطر وقوع ضحايا.

ويأتي الحريق بعد عامين من حريق هائل، دام أسبوعا وقضى على آلاف الهكتارات من الغابات على جبل كليمنجارو.