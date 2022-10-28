روسيا وأوكرانيا: فولوديمير زيلينسكي يتهم موسكو بشن أكثر من 30 غارة بطائرات مسيرة خلال يومين

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Office of the President of Ukraine التعليق على الصورة، زيلينسكي إلى جانب طائرة مسيرة أسقطتها القوات الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا نفّذت أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيّرة في أوكرانيا خلال يومين.

وأضاف زيلينسكي أن موسكو شنّت أيضاً نحو 4500 ضربة صاروخية، وأكثر من ثمانية آلاف غارة جويّة.

وتحدّث زيلينسكي من كييف، بجانب ما بدا أنها طائرة مسيرة إيرانية من طراز شاهد، أُسقطت في أوكرانيا. وتعهّد "بقصّ أجنحة" قوة روسيا الجوّية.

ويعتقد المسؤولون الغربيون أن إيران زوّدت روسيا بعدد كبير من المسيرات، لكن إيران وروسيا تنفيان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريح لوزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن، وصف فيه استخدام روسيا العدواني للطائرات المسيرة بأنه "مريع".

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وخلال زيارة للعاصمة الكندية أوتاوا، تحدث بلينكن متهماً القادة الروس باستخدام هذه الآلات بهدف "قتل المدنيين الأوكرانيين، وتدمير البنى التحتية التي يعتمدون عليها من أجل الكهرباء والماء والتدفئة".

وقال إن "كندا والولايات المتحدة ستواصلان العمل مع حلفائهما وشركائهما لفضح وردع ومواجهة توفير إيران مثل هذه الأسلحة".

واستهدفت الهجمات الروسية في الأسابيع الأخيرة، البنى التحتية المدنية الأوكرانية، متسببة بأضرار في شبكة الكهرباء وإمدادات المياه، في الوقت الذي بدأت فيه درجات الحرارة بالانخفاض.

وتقول دول غربية إن إيران تزود موسكو بطائرات مسيرة مطوّرة محلياً، وإن خبراء عسكريين من إيران يتواجدون في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، لتقديم المساعدة التقنية للطيارين.

وحددّت كييف نوع المسيّرات التي تستهدف البنى التحتية في أوكرانيا، على أنها طائرات إيرانية من نوع شاهد - 136.

وتعرف هذه الطائرات باسم "كاميكازي" لأنها تدمّر خلال الهجوم. وسميّت كذلك نسبة إلى الطيارين اليابانيين الذي نفذوا مهمات انتحارية خلال الحرب العالمية الثانية.

وتقول أوكرانيا إن نحو 400 طائرة مسيّرة استخدمها الروس حتى الآن.

لكن إيران نفت إبرام أي صفقة أسلحة مع الكرملين، وتنفي روسيا أيضاً استخدام مسيّرات إيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الأربعاء، إن الاتهامات "لا أساس لها". ودعا أوكرانيا إلى "تقديم أدلة تدعم الاتهامات".

وأضاف قائلاً "إن اتضح لنا اسخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية في الحرب ضدّ أوكرانيا، بالتأكيد لن نكون غير مبالين بهذه القضية".

وأدان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ أنشطة النظام الإيراني، خلال اجتماعه مع الرئيس الأميريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الخميس.

وقال هرتزوغ "حقيقة أن إيران، بعد أنشطتها في قتل مواطنيها والعمل لحيازة الأسلحة النووية إلى ما لا نهاية، مما يعرض العالم بأسره والمنطقة للخطر - تقتل الآن المدنيين الأبرياء في أوكرانيا، هذا يعطيك بوضوح صورة عن كل ما يتعلق بإيران".

وقبل الزيارة إلى الولايات المتحدة، تعهد هرتزوغ بمشاركة "الدليل" مع الرئيس بايدن على أن إيران كانت توفر الأسلحة.

في غضون ذلك، أعلن المسؤولون الأميريكيون عن دعم أوكرانيا بالمزيد من المساعدات العسكرية بقيمة 275 مليون دولار، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".