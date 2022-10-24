أنباء عن القبض على 10 أشخاص في إيران بتهمة "العمل لصالح إسرائيل"

قبل 19 دقيقة

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قالت وسائل إعلام إيرانية إن السلطات اعتقلت عشرة أشخاص بتهمة "العمل لصالح إسرائيل".

وأفادت تقارير بأن المعتقلين، في شمال غربي إيران، كانوا على اتصال مباشر عن طريق الفيديو بوكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد.

كما اتهمتهم وكالات أنباء بتحديد مسؤولين في المخابرات الإيرانية، وتنفيذ عمليات اختطاف، وضرب القوات الإيرانية، وإضرام النار في سيارات ومنازل رجال الأمن.

وقالت وكالة فارس الإيرانية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، إن المتهمين "أضرموا النار في سيارات ومنازل أشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية وتلقوا أموالا مقابل التقاط صور أرسلوها إلى عملاء الموساد".

ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على تلك الأنباء.

وتعتبر إسرائيل إيران التي تدعو إلى القضاء عليها أكبر تهديد لها، بينما ترى إيران في إسرائيل عدوا يقف إلى جانب الولايات المتحدة سداً منيعاً ضد نموها كقوة إقليمية.

ولسنوات انخرط كلا الجانبين في عمليات سرية ضد بعضهما البعض.

وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات المتشددين عليها، بينما تقول إيران إن إسرائيل نفذت عددا من عمليات قتل المسؤولين الإيرانيين.

ويبدو أن إسرائيل كثفت عملياتها ضد مسؤولي المخابرات والأمن الإيرانيين في السنوات الأخيرة.

ولا تؤكد إسرائيل ولا تنفي صحة التقارير التي تتحدث عن تنفيذ تلك العمليات.

ويأتي ذلك وسط ما تشهده إيران من تظاهرات حاشدة للتنديد بوفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من اعتقالها على يد شرطة الأخلاق.