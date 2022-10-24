ريشي سوناك: أول رئيس وزراء لبريطانيا من أصل آسيوي - بالصور

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صدر الصورة، HM Treasury التعليق على الصورة، فاز ريشي سوناك بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء في بريطانيا بعد انسحاب بيني موردونت من التنافس على زعامة الحزب والحكومة.

بعد أيام من الجدل والترقب للأحداث في البرلمان البريطاني، وقع الاختيار على ريشي سوناك، وزير المالية السابق، زعيما لحزب المحافظين - حزب الأغلبية - ومن ثم تولى أصبح رئيسا للوزراء، وهو ثالث من يتولى المنصب في غضون سبعة أسابيع.

نتعرف على محطات في حياة ريشي سوناك في تقرير بالصور.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، درس سوناك في جامعتي أوكسفورد البريطانية (الاقتصاد والعلوم السياسية) وستانفورد الأمريكية (إدارة الأعمال)

ولد سوناك في مدينة ساوثهامبتون عام 1980 لأب يعمل طبيبا وأم تعمل في مجال الصيدلة. وقدم والدا سوناك من شرق أفريقيا وكلاهما من أصل هندي ومن أتباع الديانة الهندوسية.

التعليق على الصورة، ينحدر سوناك من أسرة من أصول هندية وصلت إلى بريطانيا في ستينات القرن الماضي.

أُختير سوناك في 2014 مرشحا لحزب المحافظين عن مقعد ريشموند في يوركشاير، وهو المقعد الذي كان يشغله من قبل زعيم حزب المحافظين السابق ويليام هيغ.

وساند ريشي سوناك مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، ورأى أن ذلك سيكون أفضل للاقتصاد البريطاني.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سوناك الذي تقلد منصب وزير المالية سابقا متزوج من أكشاتا مورتي، وهي نجلة ملياردير هندي

في 2009 تزوج من أكشاتا مورتي، وهي نجلة الملياردير الهندي ناغافارا نارايانا، مؤسس شركة التكنولوجيا "إنفوسيس"، وللزوجين بنتان، كريشنا وأنوشكا.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، في يناير(كانون الثاني) 2018 عُين وزير دولة في وزارة الإسكان

ويعد سوناك أغنى رئيس وزراء بريطاني في التاريخ، ولكنه لم يكشف بعد عن حجم ثروته.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شجع ريشي سوناك الشعب البريطاني على "تناول الطعام خارج المنزل للمساعدة" في تنشيط الاقتصاد خلال جائحة كوفيد.

تعهد ريشي سوناك، خلال توليه وزارة الخزانة، بفعل "كل ما يتطلبه الأمر" لمساعدة الناس خلال الوباء في ربيع عام 2020، وتبنى خطة لدفع رواتب 11.6 مليون عامل تأثروا بالجائحة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عمل سوناك محللا ماليا في مجموعة غولدمان ساكس المصرفية (2001-2004)

ترشح سوناك لرئاسة الوزراء في يوليو/تموز 2022 خلفا لبوريس جونسون، ولكن ليز تراس هي من حسمت المنافسة على المنصب.