ريشي سوناك: أول رئيس وزراء لبريطانيا من أصل آسيوي - بالصور
بعد أيام من الجدل والترقب للأحداث في البرلمان البريطاني، وقع الاختيار على ريشي سوناك، وزير المالية السابق، زعيما لحزب المحافظين - حزب الأغلبية - ومن ثم تولى أصبح رئيسا للوزراء، وهو ثالث من يتولى المنصب في غضون سبعة أسابيع.
نتعرف على محطات في حياة ريشي سوناك في تقرير بالصور.
ولد سوناك في مدينة ساوثهامبتون عام 1980 لأب يعمل طبيبا وأم تعمل في مجال الصيدلة. وقدم والدا سوناك من شرق أفريقيا وكلاهما من أصل هندي ومن أتباع الديانة الهندوسية.
أُختير سوناك في 2014 مرشحا لحزب المحافظين عن مقعد ريشموند في يوركشاير، وهو المقعد الذي كان يشغله من قبل زعيم حزب المحافظين السابق ويليام هيغ.
وساند ريشي سوناك مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، ورأى أن ذلك سيكون أفضل للاقتصاد البريطاني.
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في 2009 تزوج من أكشاتا مورتي، وهي نجلة الملياردير الهندي ناغافارا نارايانا، مؤسس شركة التكنولوجيا "إنفوسيس"، وللزوجين بنتان، كريشنا وأنوشكا.
ويعد سوناك أغنى رئيس وزراء بريطاني في التاريخ، ولكنه لم يكشف بعد عن حجم ثروته.
تعهد ريشي سوناك، خلال توليه وزارة الخزانة، بفعل "كل ما يتطلبه الأمر" لمساعدة الناس خلال الوباء في ربيع عام 2020، وتبنى خطة لدفع رواتب 11.6 مليون عامل تأثروا بالجائحة.
ترشح سوناك لرئاسة الوزراء في يوليو/تموز 2022 خلفا لبوريس جونسون، ولكن ليز تراس هي من حسمت المنافسة على المنصب.