ديوالي 2022: صور رائعة ترصد الاحتفالات بمهرجان الأضواء في الهند

قبل 40 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ديوالي يسمى أيضاً بمهرجان الأضواء

تزدان شوارع الهند بالأضواء المبهجة، بينما يحتفل الملايين بمهرجان ديوالي.

لكن الاحتفالات تثير أيضا مخاوف بشأن تلوث الهواء، بما في ذلك في العاصمة دلهي.

ويعد ديوالي وقتا للأعياد والصلوات والألعاب النارية، وهو أحد أهم المهرجانات في الهند.

ويعرف باسم "مهرجان الأضواء" حيث يضيء الناس مصابيح الزيت أو الشموع ليرمزوا إلى انتصار النور على الظلام والخير على الشر.

ويضيء الناس منازلهم بمصابيح زيتية ويرسمون تصاميم تقليدية مصنوعة باستخدام مساحيق ملونة.

وتجتمع العائلات لأداء الصلوات والاستمتاع بالألعاب النارية والمراسم الاحتفالية. ويزور الناس الأصدقاء والعائلة ويتبادلون الحلويات والهدايا والتمنيات الطيبة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يرسم الناس رانغوليس لحسن الحظ

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ملايين الهنود يحتفلون بعيد ديوالي

وتتغير التواريخ الدقيقة للمهرجان كل عام ويتم تحديدها حسب موقع القمر، ولكنها تقع عادة بين أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني. هذا العام، يجري الاحتفال بديوالي يوم الاثنين.

وعلى مدى العامين الماضيين، بسبب جائحة كوفيد 19، أقيمت الاحتفالات وسط بعض القيود أو ألغيت تماما. ولكن هذا العام، ومع رفع القيود، يحتفل الناس بالمهرجان بحماس.

كما يجلب المهرجان الذي يحتفل به على نطاق واسع معه مخاوف بشأن ارتفاع مستويات تلوث الهواء.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يعلق الناس الفوانيس خارج منازلهم

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الآلاف يحتشدون في الأسواق للتسوق لشراء سلع ديوالي

وعلى الرغم من أن السلطات في العديد من المناطق تفرض حظرا جزئيا أو كليا على المفرقعات النارية، إلا أن الآلاف من الناس ما زالوا يقبلون عليها، وهو ما يتسبب في أعمدة كثيفة من الدخان تلوث الهواء.

وفي دلهي، العاصمة الأكثر تلوثا في العالم، تؤدي الألعاب النارية خلال ديوالي إلى تدهور نوعية الهواء الذي يعد بالفعل سيئاً للغاية في أشهر الشتاء.

وكما هو الحال في السنوات السابقة، حظرت حكومة دلهي هذا العام أيضا المفرقعات النارية للحد من تلوث الهواء. ويمكن سجن مطلقي المفرقعات النارية لمدة تصل إلى ستة أشهر وتغريمهم 200 روبية (2.41 دولار).

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مصابيح تسمى "دياس" مضاءة لإضاءة المنزل