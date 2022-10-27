الأمير هاري: كتاب مرتقب يتضمن ذكريات الأمير مطلع العام المقبل

قبل 35 دقيقة

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ستُنشر مذكرات الأمير هاري، دوق ساسكس، في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب ما أعلنت دار "بينغوين راندوم" للنشر.

يحمل الكتاب عنوان" Spare " أو "البديل"، والذي سيتضمن روايته الخاصة لاتخاذه قرار التخلي عن واجباته الملكية والتوجه للولايات المتحدة.

وقالت الدار: "بينما كانت الأميرة ديانا، أميرة ويلز، تُدفن تساءل الملايين عما كان يفكر فيه الأميران، وكيف ستتكون حياتهما... بالنسبة لهاري، على الأقل، هذه قصته".

وقال قصر باكنغهام إنه لن يعلق على الإعلان على نشر هذا الكتاب الذي ستخصص أجزاء من عائدته لمساعدة هيئات خيرية في بريطانيا.

تحليل شون كافلان - مراسل الشؤون الملكية

من المفترض تحمل مذكرات الأمير هاري عنوان " Spare "، في إشارة إلى العبارة القائلة بإن الأنظمة الملكية بحاجة إلى "وريث وبديل".

إن الأمير ويليام هو الوريث، بينما يحكي الأمير هاري روايته لحياته في ذلك العالم الغامض لـ"البديل".

من غير المرجح أن يعتلي الشقيق الملكي الأصغر العرش، وبالتالي يبحث عن إحساسه بقيمته.

من المؤكد أن الكتاب سيكون من الأكثر مبيعاً، حتى قبل أن تُطبع صفحة واحدة منه، كونه يتضمّن "صدقاً خاماً لا يتزعزع"، ويظهر هاري على غلافه بنظرة حديدية.

ولكن الكتاب يجب أن يحمل أيضاً "توازناً دقيقاً"، فالكثير قد تغير منذ الإعلان الأول عن صدوره، فالملكة إليزابيث الثانية توفيت، وأصبح والده ملكاً، وأصبحت كاميلا الملكة القرينة.

سيكون هناك المزيد من الشهية للحكايات التي تقول كل شيء، بدلاً من الحديث عن اكتشاف الذات. لكن كم عدد الجسور التي سيتم حرقها بقول الكثير؟ كم عدد المظالم المثيرة التي أثارها الأمير هاري وميغان في مقابلة أوبرا التلفزيونية التي ستحصل على إعادة؟

فمن سيرحم في هذه القضية؟

عندما أُعلن عن اتفاق الأمير هاري على كتابة قصته في عام 2021، تعهد بعرض "نقاط الارتفاع والانخفاض في حياته" وأنه سيكون "دقيقاً وصادقاً بالكامل".

وقال بيان الدعاية للكتاب: "بصدقه الخام الذي لا يتزعزع، فإن Spare هو منشور تاريخي مليء بالبصيرة والوحي وفحص الذات والحكمة المكتسبة بشق الأنفس حول تفوق الحب على الحزن".

وسيتوفر الكتاب بـ 16 لغة حول العالم.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كان الأمير هاري يبلغ من العمر 12 عاما حين تُوفت والدته الأميرة ديانا 1997

وكان دوق ودوقة ساسكس أعلنا أنهما سيتخليان عن واجباتهما الملكية ويعملان على أن يصبحا مستقلين مالياً في عام 2020. في ذلك الوقت، أعرب قصر باكنغهام وكبار أفراد العائلة المالكة عن خيبة أملهم من الإعلان.

ويعيش هاري وميغان الآن في الولايات المتحدة مع طفليهما، أرشي وليليبيت.

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