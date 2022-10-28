تايوان تستعين بأطباء بيطريين من الصين لعلاج ذكر باندا مريض

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، توان توان في عيد ميلاده الخامس عشر

طلبت تايوان من خبراء بيطريين صينيين المساعدة في علاج ذكر باندا أصيب بمرض خطير.

وأهدت بكين الباندا العملاق، المسمى توان توان، إلى تايوان عام 2008 مع أنثاه، واسمها يوان يوان.

لكن الدب البالغ من العمر 18 عامًا اشتد عليه المرض ويشتبه حراس حديقة الحيوان في تايوان في إصابته بورم في المخ.

ودعت تايوان الأطباء البيطريين من الصين إلى المساعدة في تقييم الحالة الصحية لتوان توان، وهو ينتقل إلى وحدة الرعاية التي تسبق الوفاة.

وأهدت الصين دب الباندا وأنثاه إلى تايوان خلال فترة من العلاقات الدافئة بين الجارتين، على الرغم من أن أسمائهما مجتمعة تعني "لم الشمل" أو "الوحدة"، ربما في إشارة إلى رغبة بكين في استعادة السيطرة على تايوان ذات يوم.

وتوترت العلاقات لاحقا بين الصين وتايوان التي تعتبرها بكين مقاطعة انفصالية.

ولم يتضح بعد متى سيصل الأطباء البيطريون، لكن المسؤولين التايوانيين قالوا إنهم ينهون إجراءات التأشيرات.

ومنذ وصولهما، أصبح توان توان ويوان يوان مصدر جذب ضخما في تايوان.

وقالت هنغ لينغ لين، التي أحضرت أطفالها إلى حديقة حيوان تايبيه لتمني الشفاء لدب الباندا، لوكالة فرانس برس: "كان صغيرًا ولطيفًا للغاية عندما وصل إلى هنا لأول مرة".