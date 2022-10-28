روسيا وأوكرانيا: موسكو تتم عملية إجلاء المدنيين استعدادا لمعركة خيرسون

قبل ساعة واحدة

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قال مسؤولون روس إنهم أتموا عملية إجلاء المدنيين من مدينة خيرسون الجنوبية قبل معركة متوقعة مع القوات الأوكرانية.

ويُعتقد أن 70 ألف مدني على الأقل عبروا نهر دنيبرو، في ما وصفته أوكرانيا بالترحيل القسري.

وقال قائد إحدى الميليشيات الروسية هناك الكسندر خوداكوفسكي "نحن نعد خيرسون للدفاع".

وقالت روسيا إنها حشدت 300 ألف من جنود الاحتياط.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، للرئيس فلاديمير بوتين إن 41 ألفًا ممن تم استدعاؤهم قد نشروا بالفعل في ساحة القتال في أوكرانيا. ولم يتم التحقق من الأرقام بشكل مستقل.

وتأتي تصريحات الوزير وسط غضب شعبي متزايد في أنحاء روسيا من حملة التعبئة.

وبعد وقت قصير من شن غزو واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تعهد بوتين بإرسال من لديهم عقود مع القوات المسلحة فقط للقتال في أوكرانيا. لكنه في سبتمبر/ أيلول اضطر إلى إصدار أوامر بتعبئة جزئية، بعد سلسلة من الهزائم العسكرية.

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ومنطقة خيرسون، جنوبي أوكرانيا، هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا ضمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، على الرغم من عدم سيطرة روسيا الكاملة على أي منها.

وتم الاستيلاء على مدينة خيرسون بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي في فبراير/شباط الماضي، لكن القوات الأوكرانية استعادت في الأسابيع الأخيرة الأراضي الواقعة في الغرب أو الضفة اليمنى لنهر دنيبرو. وقال مسؤولون أوكرانيون إن الخط الأمامي يبعد 30 كيلومترا عن المدينة.

وحذر مسؤولون روس من هجوم على عاصمة الإقليم في المستقبل القريب. ووصف وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الهجوم المضاد بأنه صعب حقًا بسبب التضاريس الوعرة والطقس الممطر مما يجعل من الصعب استخدام المركبات القتالية ذات العجلات.

ونشر سيرجي أكسيونوف، الذي نصبته سلطات الاحتلال الروسية في شبه جزيرة القرم، ، صورًا لضفة نهر دنيبرو مساء الخميس، خلال زيارة سيرغي كيرينكو، وهو شخصية بارزة في الكرملين.

وقال إن "العمل على تنظيم إجلاء السكان قد اكتمل". وتقول سلطات الاحتلال إنه تم نقلهم إلى "مناطق آمنة في روسيا"، والتي تشمل مناطق أخرى من أوكرانيا الخاضعة للسيطرة الروسية ومناطق داخل روسيا نفسها.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، يشدد الأوكرانيون على ترحيل المدنيين أو نقلهم من قبل قوة الاحتلال داخل الأراضي المحتلة أو خارجها جريمة حرب

ويعتبر ترحيل المدنيين أو نقلهم من قبل قوة الاحتلال داخل الأراضي المحتلة أو خارجها جريمة حرب.

وأقر مسؤول روسي آخر بأن العديد من المدنيين بقوا في المدينة. وقال فلاديمير سالدو، الذي نصبه الروس حاكما لخيرسون، إن ما بين 150 و 170 ألف شخص ما زالوا في المدينة وحولها على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو. وكان عدد سكان المدينة وحدها قبل الحرب نحو 300 ألف شخص.

وقال أحد السكان لبي بي سي الأسبوع الماضي إن الكثيرين بقوا، وأن الجنود الروس قلقون من كيفية بقائهم على قيد الحياة في مدينة خيرسون.

وأقر الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، أحد أكثر مؤيدي الحرب تشددا، بأن وحدة شيشانية تكبدت "خسائر كبيرة" في المنطقة هذا الأسبوع. وقال إن 23 مقاتلا قتلوا وأصيب 58 آخرون في هجوم بالمدفعية الأوكرانية، لكنه قال إن قواته قتلت عددا أكبر من الأوكرانيين.

وقال الزعيم الإقليمي لأوكرانيا في خيرسون، سيرهي خلان، إن رجال قديروف تم استبدالهم بجنود تم استدعاؤهم مؤخرًا كجزء من حملة تعبئة بوتين في أنحاء روسيا. وقال إن الحقول المحيطة بالعاصمة الإقليمية تزرع فيها الألغام، ويعمل المجندون الجدد الآن كخط دفاع روسيا الأول.

وقبل حدوث أي معركة للسيطرة على مدينة خيرسون، أشار المسؤولون الأوكرانيون إلى أن روسيا قد سحبت إدارة سلطتها المحتلة إلى بلدة هينيشيسك، على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي.