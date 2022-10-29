إطلاق سراح رجل أمريكي سُجن 38 عامًا إثر أدلة جديدة للحمض النووي

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أُطلق سراح أمريكي قضى ما يقرب من أربعة عقود في السجن بتهمة القتل العمد بعد أن أشارت أدلة جديدة للحمض النووي إلى أن مقترف الجريمة شخص آخر.

وقضى موريس هاستينغز أكثر من 38 عامًا في سجن الولاية بتهمة قتل روبرتا وايدرمير في كاليفورنيا عام 1983 ومحاولتي قتل.

لكن أدلة الحمض النووي الجديدة أشارت بدلاً من ذلك إلى رجل آخر توفي في السجن عام 2020.

واُطلق سراح هاستينغز، الذي يبلغ عمره الآن 69 عاما، بعد إدانته عام 1988، وأُبطل اتهامه في 20 أكتوبر/تشرين الأول.

ووصف جورج غاسكون، المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس، إدانته بأنها "ظلم رهيب".

وأضاف في بيان أن "نظام العدالة ليس كاملا، وعندما نصل إلى أدلة جديدة تجعلنا نفقد الثقة في الإدانة، فمن واجبنا التصرف بسرعة".

وعُثر على روبرتا وايدرماير في صندوق سيارتها مصابة بعيار ناري في الرأس في عام 1983. وكانت قد تعرضت في وقت سابق لاعتداء جنسي.

إثر ذلك، اتُهم هاستينغز بالقتل، وسعى الادعاء إلى عقوبة الإعدام.

وإثر عدم توصل هيئة المحلفين إلى قرار، أدانته هيئة محلفين ثانية وحُكم عليه في عام 1988 بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

وعند تشريح جثة الضحية، اكتشف الطب الجنائي سائلا منويا عن إجراء مسحة للفم. وأصر هاستينغز على براءته من لحظة القبض عليه، لكن الادعاء رفض في عام 2000 طلبه فحص الحمض النووي للمسحة.

وتمكن هاستينغز من رفع دعوى براءته إلى وحدة نزاهة الإدانة في عام 2021 ، وخلص اختبار الحمض النووي في يونيو/حزيران إلى أن السائل المنوي لم يكن له.

وتطابق الحمض النووي مع رجل أدين باختطاف مسلح ووضع ضحيته الأنثى في صندوق سيارة.

وبعد جلسة المحكمة في 20 أكتوبر/تشرين الأول لإلغاء إدانته، قال هاستينغز للصحفيين إنه لا يشعر بالمرارة ويريد الاستمتاع ببقية حياته.