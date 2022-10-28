زهرة أوركيد تطلق رائحة عفنة تزهر في حديقة بريطانية

قبل 45 دقيقة

صدر الصورة، CUBG التعليق على الصورة، جُمعت زهرة الأوركيد من بابوا غينيا الجديدة

يمكن لزوار حديقة جامعة كامبريدج أن يشموا رائحة "الكرنب المتعفن أو جرذان ميتة متحللة" من نوع من أزهار الأوركيد "النادرة".

وتنبعث من زهرة "بلبوفيلوم فالاينوبسيس" (اسم النبتة العلمي) رائحتها المميزة في الحديقة النباتية للجامعة.

وقالت إدارة حديقة الجامعة إن النبات، الذي تعود أصوله إلى آسيا، يُزهر كل ثلاث إلى أربع سنوات، لكن "من النادر جدا رؤيته مزهرا خارج موطنه الطبيعي".

وأشارت الحديقة إلى أن هذه "الرائحة النتنة تماما" لا تقاوم ذباب الجيف الذي يُلقح النبات.

وكتبت الحديقة عن زهرة الأوركيد على فيسبوك، ودعت الزوار لشم هذه الرائحة السيئة، قائلة: "ستعرفون أنكم تقتربون عندما تبدؤون في شم رائحة الكرنب المتعفنة".

وأضافت: "كما وُصفت الرائحة بأنها تشبه رائحة جرذان ميتة تتحلل بجانب أسماك متعفنة".

وتابعت: "لكن هذه الرائحة تكون رائعة بالنسبة للذباب والخنافس التي تلقح هذه الزهور في البرية".

صدر الصورة، CUBG التعليق على الصورة، بلبوفيلوم فالاينوبسيس

وقالت الحديقة إن الرائحة تأتي من "ما يشبه الشيء المتعفن، وهي تفعل ذلك لجذب ذباب الجيف، وهي حشرات تتغذى على اللحوم والخضروات المتعفنة".

يذكر أن بلبوفيلوم فالاينوبسيس هي عبارة عن زهرة هوائية - نبات ينمو على نبات آخر، لكنه يحصل على العناصر الغذائية الخاصة به من الهواء المحيط ومياه الأمطار.

وقال المتطوع فيل غولد، الذي كان يرعى زهرة الأوركيد، إنه "مفتون برائحتها الكريهة".

صدر الصورة، CAMBRIDGE UNIVERSITY BOTANIC GARDEN التعليق على الصورة، أزهرت زهرة تيتان أروم، المعروفة أيضا باسم "زهرة الجثة"، في أعوام 2004 و2015 و2017

وقال مسؤولو الحديقة إنهم لا يعتقدون أن الرائحة العفنة للزهرة قد وصلت إلى "ذروتها"، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك يجب أن يحدث "في أي وقت قريب".