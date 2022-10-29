البحرية البريطانية تحقق في مزاعم بتعرض نساء في غواصاتها للتحرش الجنسي

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، PA Media

أمر قائد البحرية الملكية البريطانية بإجراء تحقيق، في مزاعم بالتنمر والتحرش الجنسي ضد النساء في خدمة الغواصات.

وقالت العديد من المبلغات عن المخالفات اللاتي خدمن في الأسطول، لصحيفة ديلي ميل، إنهن واجهن سوء معاملة من مختلف الرتب.

ووصف الأدميرال السير بن كي، لورد البحر الأول قائد القوات البحرية الملكية، المزاعم بأنها "مقيتة" مضيفًا أن "التحرش الجنسي لا مكان له في البحرية الملكية ولن يتم التسامح معه". وقال "كل من يثبت عليه اللوم سيحاسب".

تشمل المزاعم، التي كشفت عنها بالتفصيل الصحيفة، قيام أعضاء طاقم ذكور بتجميع قائمة تحدد الترتيب الذي سيتم وفقه الاعتداء على النساء في حالة وقوع حدث كارثي.

وقالت امرأة للصحيفة إنها تعرضت لاعتداء جنسي، من قبل رجل من رتبة أعلى بينما كانت نائمة. وادعت أن أحد كبار الضباط لكمها في الكلى.

وزعمت أن آخر ترك صورًا عارية لعارضات أزياء وعملات من فئة 50 بنسًا في مقصورتها، ما يشير إلى أنها ستؤدي فعلًا جنسيًا في المقابل.

وزعمت نساء أخريات أنه طُلب منهن في كثير من الأحيان القيام بأفعال جنسية، وكثيرا ما صرخ زملاء رجال في وجوههن وضربوهن بالحافظات والأقلام.

يُزعم أن الانتهاكات تحدث منذ أكثر من عقد، بعد رفع الحظر على تجنيد النساء في عام 2011.

وقال اللواء البحري السابق، كريس باري، لبرنامج "توداي" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه يعتقد أن القضية انعكاس للمجتمع الأوسع.

وقال "أخشى أن يتم نقل بعض السلوك الجنسي الذي نراه في أماكن العمل العادية إلى الغواصات.. وبالطبع في بيئة مضغوطة يصبح كل شيء مبالغًا فيه".

وقال إن القضية تتطلب قيادة، بما في ذلك "عدم التسامح مطلقا من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى" عندما يتعلق الأمر باتهامات بالتحرش الجنسي.

وأضاف "الأمر يتعلق بالقيادة. لكن الأمر صعب للغاية في الغواصات حيث تعيش وجهاً لوجه مع الجميع، وليس لديك مجتمع ناضج يضع الناس في تلك الغواصات".

وقال إنه عندما كان يقود سفنًا من خليط من الجنسين، كان يأخذ اتهامات الاعتداء "بجدية بالغة".

"'غير مقبول"

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خدمة الغواصات "غير مرئية وبلا حواجز"، وفقًا لموقع وزارة الدفاع، الذي يقول إنها "بنت سمعة دائمة من حيث الاحتراف والشجاعة".

تشمل الخدمة غواصات "فانغارد كلاس" التي توفر الردع النووي لبريطانيا.

وأظهرت الأرقام التي تم الكشف عنها في طلب حرية المعلومات أنه بحلول عام 2019، كان 1 في المئة فقط من موظفي خدمة الغواصات من الإناث.

وردًا على المزاعم، قال الأدميرال السير بن: "أريد أن أطمئن شعبنا، وأي شخص يقرأ هذا، أن أي نشاط لا يرقى إلى أعلى المعايير التي تضعها البحرية الملكية لنفسها هو أمر غير مقبول على الإطلاق، وليس انعكاسًا حقيقيًا لما ينبغي أن تكون عليه الحياة في الخدمة".

"هذه الادعاءات بغيضة. لا مكان للاعتداء والتحرش الجنسي في البحرية الملكية ولن يتم التسامح معه".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه بينما يتمتع معظم أفراد البحرية بوظائف مجزية فإن بعض أفراد البحرية، ومعظمهم من النساء، قد تأثروا بسلوك جنسي غير لائق.

وقالت إنها تقبل بالمزيد من العمل لتحسين تجربة جميع الأفراد، وتطوير آليات الإبلاغ عن الجرائم الجنسية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، ظهرت تقارير إعلامية توضح بالتفصيل مزاعم بالتنمر، وشرب الخمور، وكراهية النساء، والتحرش الجنسي في فريق سلاح الجو الملكي للاستعراض المعروف باسم "السهام الحمر".

ودفعت سلسلة من الحوادث داخل فريق العرض الجوي الرئيسي رئيس هيئة الأركان الجوية إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق، لم يتم الإعلان عن نتائجه بعد.

وفي العام الماضي، قالت ديان ألين، وهي مقدم متقاعد من الجيش البريطاني، إن الجيش يحتاج إلى لحظة "أنا أيضًا" خاصة به، في إشارة إلى الحملة التي شهدت إعلان نساء عن تجاربهن مع التحرش الجنسي.