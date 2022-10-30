انتخابات الرئاسة في البرازيل: لولا دا سيلفا يهزم جايير بولسونارو

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فاز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، وذلك بعد تفوقه بهامش ضئيل على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو.

وبدأ أنصار دا سيلفا يحتفلون في الشوارع، بحسب ما تفيد به التقارير.

وبينما حصل لولا على نسبة 50.83 في المئة من الأصوات الصحيحة، صوت 49.17 في المئة لصالح بولسونارو، بحسب ما أظهرته نتائج فرز 99 في المئة من أصوات الناخبين.