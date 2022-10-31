فيروس كورونا: عمال صينيون يهربون من الإغلاق المفروض على مصنع لهواتف آيفون

سام هانكوك

بي بي سي نيوز

قبل 44 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

هرب عمال من أكبر مصنع لتجميع هواتف "آيفون" لشركة أبل في الصين بعد أن أجبر تفشي مرض كوفيد الموظفين على الالتزام بالإغلاق داخل المصنع.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على الانترنت حوالي 10 أشخاص يقفزون فوق حاجز خارج المصنع، المملوك لشركة التصنيع "فوكسكون"، في مدينة تشنغتشو وسط البلاد.

ويواصل المواطنون الصينيون والشركات التعامل مع سياسة الرئيس شي جينبنغ المتشددة المتعلقة بالوصول إلى الصفر في حالات الإصابة بكوفيد والمعروفة باسم "صفر كوفيد".

ولا يزال من غير الواضح كم عدد حالات الإصابة بكوفيد التي تم اكتشافها في المصنع.

لكن مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة هينان الصينية، أبلغت الأسبوع الماضي عن تسجيل 167 حالة إصابة انتقلت إليها العدوى محلياً- في ارتفاع عن الـ 97 حالة التي سُجلت الأسبوع الذي سبقه، وذلك وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

ونتيجة لذلك، فُرض الإغلاق الجزئي على المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 10 ملايين نسمة، في الوقت الذي تواصل الصين استخدام إجراءات صارمة للإغلاق من أجل التعامل مع كوفيد.

وتوظف شركة "فوكسكون"، التي تعمل كمزود لشركة أبل التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مئات الآلاف من العاملين في مصنعها في مدينة تشنغتشو، ولم تقدم إحصاء رسمياً بعدد حالات الإصابة.

وزعمت الشركة التي تتخذ من تايوان مقراً لها، الأحد، أنها لن تمنع العاملين من مغادرة المصنع.

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لكن صوراً تم تداولها على وسائل التواصل الصينية ومن قبل مراسل بي بي سي في الصين ستيفن ماكدونيل، تظهر العاملين وهم يهربون من المصنع للبدء في المشي لمسافات طويلة عائدين إلى بلداتهم في مسعى منهم لتجنب الإمساك بهم في المواصلات العامة.

وقال عامل يبلغ من العمر 22 عاماً واسم عائلته "شيا"، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن هناك "فوضى عارمة في المهاجع" التي حُجز فيها هو وزملاؤه. وأضاف "لقد قفزنا فوق سياج بلاستيكي وآخر معدني للخروج من مجمع المصنع".

وزعم العاملون أيضاً أن المنطقة المحيطة بالمصنع أغلقت منذ أيام، حيث يتم إخضاع العاملين الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد لفحوص يومية وللحجر الصحي في محاولة لاحتواء انتشار المرض.

وكانت شركة "فوكسكون" قد أعلنت الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول، عن حظر تقديم الطعام في المطعم داخل مصنع تشنغتشو وطلبت من العاملين تناول وجباتهم داخل غرفهم.

وفي الوقت نفسه، أبلغت الشركة الصحفيين أنها تحافظ على معدل "إنتاجها الطبيعي" مع رفع المصنع طاقته الإنتاجية من هواتف "آيفون 14" التي تعتبر النسخة الأحدث من هواتف أبل.

وقالت شركة "فوكسكون" في بيان لها الأحد إن "الحكومة وافقت على استئناف تقديم الوجبات في المطعم الداخلي من أجل تحسين مستوى راحة ورضى العاملين في حياتهم في المصنع".

وأضافت أنه بالنسبة لأولئك الموظفين الراغبين بالعودة إلى منازلهم، فإن "المصنع يتعاون مع الحكومة من أجل تنظيم أفراد وسيارات لتقديم خدمة عودة منظمة من المصنع للمنزل للموظفين اعتباراً من اليوم".

وقد تواصلت بي بي سي مع شركة "فوكسكون" من أجل التعليق على الموضوع.

وبموجب سياسة "صفر كوفيد" الصارمة في الصين، فقد مُنحت المدن صلاحية التحرك بسرعة لوضع حد لتفشي الفيروس. وهذا يتضمن أي شيء بدءاً من الإغلاق التام إلى الفحوص المنتظمة والقيود على السفر.