مؤتمر المناخ 2022 في مصر: ريشي سوناك يقرر بشكل نهائي حضور القمة

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تراجع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن قرار سابق بعدم الذهاب إلى قمة المناخ COP27 في مصر.وقال مكتب سوناك إنه كان مشغولا جدا في التحضير للميزانية، التي ستقدم في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، عن حضور المؤتمر الذي يبدأ الأحد.لكن قراره هذا قوبل بالانتقاد على نطاق واسع من قبل دعاة حماية البيئة، وأحزاب المعارضة، ومستشار المناخ ألوك شارما.وكتب سوناك على تويتر يقول إنه "لن يكون هناك ازدهار طويل الأمد بدون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ"، أو أمن للطاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.وأضاف: "هذا هو السبب وراء قراري أني سأحضر قمة المناخ الأسبوع المقبل: لمتابعة إرث غلاسكو لبناء مستقبل آمن ودائم".وقال رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، الثلاثاء إنه سيحضر القمة التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ.وكانت بريطانيا قد استضافت العام الماضي النسخة الأخيرة لمؤتمر المناخ الذي عقد في غلاسكو.ما الأضرار التي تسببها الرحلات الجوية الخاصة للقادة على المناخ؟