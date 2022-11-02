إيرلنغ هالاند: اسم لاعب فريق مانشستر سيتي يتسبب في مشكلة لمدينة سياحية في السويد

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لاعب كرة القدم النرويجي إيرلنغ بروت هالاند Erling Braut Haaland

أدى خطأ إملائي في كتابة اسم لاعب كرة قدم شهير، سجل 22 هدفا في 15 مباراة منذ انضمامه لنادي مانشستر سيتي هذا الموسم، إلى حدوث خلط على الإنترنت بينه وبين اسم منطقة سياحية سويدية معروفة بشواطئها.

ويدفع هذا الخطأ الإملائي البسيط الشخص الذي يبحث عن منطقة (هالاند Halland) على الساحل السويدي، إلى الحصول على نتائج بحث لا حصر لها لصور لاعب كرة القدم النرويجي إيرلنغ براوت هالاند (Erling Braut Haaland).

وكتب جيمي ساندبيرغ، مدير منتجع "زوروا هالاند" (Visit Halland ( ، رسالة مفتوحة يطلب فيها من الإنجليز والصحفيين ومشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم الاهتمام بالتدقيق الإملائي قبل الضغط على زر البحث عن معلومة على الإنترنت.

وقال: "نحن نحن نكتب اسمنا هكذا Halland، أما هو فاسمه Haaland. إن شعبية ظاهرة كرة القدم تضيق الخناق علينا تماما على الإنترنت".

وأضاف: "ما يبعث على اليأس أن نرى الآن كل جهودنا للترويج لمنطقة هالاند السياحية تتلاشى بسرعة".

صدر الصورة، Instagram التعليق على الصورة، البحث على إنستغرام يظهر صور لاعب كرة القدم، وكذلك اللاعب التركي عبد الكريم بردقجي

وقال: "إذا لم تُتخذ أي خطوة، فنخشى أن تكون منطقتنا العزيزة معرضة لخطر أن تصبح (قارة) أطلانتس أخرى منسية، أي مكان معروف فقط في القصص والكتب القديمة".

وقال ساندبيرغ لبي بي سي نيوز: "عندما تكتب للبحث عن معلومات عن منطقة هالاند، المنطقة الجميلة التي نعيش فيها في السويد، فإنك تجد صور اللاعب هالاند في كل مكان".

وأضاف: "منذ أن انضم اللاعب هالاند إلى مانشستر سيتي وسجل كل تلك الأهداف، أذهلنا وجوده في وسوم لنا وفي محركات البحث".

صدر الصورة، Google التعليق على الصورة، حتى غوغل "غير مقتنع" بالبحث عن المنطقة السويدية المقصودة

وفي حالة استمرار الخلط بين الاسمين، يمكنك الرجوع إلى استرشاد أعددناه للمساعدة في معرفة الفرق بين الاثنين.

بيد أنه قد يحدث المزيد من الخلط بين الاسمين، لاسيما بعد أن أطلق ساندبيرغ دعوة لاستضافة اللاعب هالاند، في محاولة منه لحل القضية مرة واحدة وإلى الأبد.

وقال: "نود أن يزورنا هنا. كثير من النرويجيين يأتون إلى هنا كل عام، لذا سيشعر اللاعب وكأنه في بيته".