اتفاق تصدير الحبوب: روسيا تستأنف المشاركة في الاتفاق بعد أيام من سحب دعمها له

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صدر الصورة، ERDEM SAHIN/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK التعليق على الصورة، استأنفت السفن عبور الممر الآمن ختى بعد إعلان موسكو سحب دعمها للاتفاق

بعد أيام قليلة من تعليقها العمل باتفاق صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، اتفقت روسيا مع تركيا على استئناف المشاركة في الاتفاق.

واتهمت روسيا أوكرانيا السبت الماضي باستغلال الممرات الآمنة للسفن المحملة بالحبوب في الهجوم على الأسطول الروسي في القرم.

واستمرت الأمم المتحدة، وتركيا، وأوكرانيا في إرسال سفن حتى بعد أن أعلنت روسيا سحب دعمها للاتفاق.

وقال وزير الدفاع الروسي إن كييف أرسلت لموسكو تعهدا كتابيا بعدم استخدام الممرات الآمنة في عمليات عسكرية.

وكانت الأمم المتحدة وتركيا قد توسطتا من أجل إبرام هذا الاتفاق في يوليو/ تموز الماضي، والذي أنهى خمسة أشهر من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، ما حال دون تصدير ملايين الأطنان من الحبوب وزيوت دوار الشمس، ومن ثم شهدت الأسعار العالمية لتلك السلع ارتفاعا حادا.

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وبموجب الاتفاق، تبحر السفن المحملة بالحبوب عبر مسار آمن قبل أن يتم تفتيشها من قبل فريق تنسيق خاص في تركيا ثم الاتجاه إلى مضيق البوسفور. وينتهي العمل بالاتفاق في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويمكن تجديده باتفاق الأطرف.

وهددت روسيا عدة مرات بالانسحاب من الاتفاق قبل إعلانها سحب دعمها له السبت الماضي، محملة أوكرانيا مسؤولية الهجوم بالطائرات المسيرة على الأسطول الروسي المتمركز في سيفاستوبول في القرم.

لكن الأمم المتحدة أكدت عدم وجود سفن في الممر الآمن في الليلة التي نُفذ فيها هجوم سيفاستوبول. واستأنفت السفن المرور الاثنين والثلاثاء الماضيين رغم تعليق روسيا دعمها للاتفاق.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن وزير الدفاع الروسي أخبر نظيره في أنقرة بأن النقل سوف يستأنف في نفس اليوم.

وبعد تلك التصريحات بقليل، أكدت وكالات الأنباء الروسية ما جاء فيها، مستشهدة بتأكيد وزارة الدفاع الروسية أنها حصلت على تعهدات كتابية من أوكرانيا بعدم استغلال الممر الآمن في شن أي هجمات.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك لموقع "دي فيلت" الألماني إن ما حدث يظهر ما يمكن للمجتمع الدولي تحقيقه إذا رفض الابتزاز الروسي.

وأضافت: "حاولت روسيا مرة ثانية استخدام الجوع كسلاح، واستخدام الحبوب كسلاح".