عمران خان: إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق في إطلاق نار

3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، 13:08 GMT

صدر الصورة، RAHAT DAR-EPA-EFE

أصيب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في ساقه في إطلاق نار على مسيرة احتجاجية في مدينة وزير أباد بشرق البلاد.

وقال مسؤول بارز لوكالة فرانس برس للأنباء إن الحادث "محاولة لقتل" خان، لكن الشرطة لم تؤكد بعد أنه كان المستهدف.

وقال أعضاء في حزبه "حركة الإنصاف" إن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا في إطلاق النار.

وكان خان، 70 عاما، يقود مسيرة إلى العاصمة إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بعد الإطاحة به في أبريل/ نيسان.

وشوهد رئيس الوزراء السابق أثناء نقله إلى مستشفى في لاهور. وقال متحدث باسم الحزب إنه أصيب في ساقه.

وقالت ياسمين رشيد، وهي قيادية في الحزب ووزيرة صحة إقليمية، إن خان في حالة مستقرة.

وألقت السلطات القبض على رجل مشتبه به في وقت لاحق، وفقا لتلفزيون "جيو" الباكستاني.

ونُشرت لقطات تظهر عمران خان أثناء نقله في سيارة بعد إطلاق النار. وكان في وعيه، وهناك ضمادة على ساقه.

وتُظهر مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أحد أعضاء الحزب، على وجهه ضمادة وملابسه ملطخة بالدماء، وهو يقول إنه يجب على الناس الدعاء من أجل خان وجميع المصابين.

وأدان رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف حادث إطلاق النار وأمر بفتح تحقيق فوري.

ويقود خان مسيرة احتجاجية، متواصلة منذ 7 أيام، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة. وهذه ثاني مسيرة من نوعها هذا العام.

وقالت الحكومة مرارا إنها ستجري انتخابات العام المقبل كما هو مخطط لها.

وفي الشهر الماضي، استبعدت لجنة الانتخابات الباكستانية خان من تولي منصب عام في ما وصفه نجم الكريكيت السابق بأنه قرار بدوافع سياسية.