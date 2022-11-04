سكان أصليون في بيرو يحتجزون 70 سائحا في قارب احتجاجا على تسرب نفطي

مالو كورسينو

بي بي سي نيوز

قبل 52 دقيقة

التعليق على الصورة، عدد من المحتجين على متن القارب

احتجزت مجموعة من السكان الأصليين في بيرو 70 سائحا على متن قارب نهري، وذلك في إطار احتجاج على تسرب نفطي حدث مؤخرا.

ويُعتقد أن على متن القارب سائحين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا، بالإضافة إلى مواطنين من بيرو.

ولا يُعتقد أن السائحين تعرضوا لضرر. وهم محتجزون منذ صباح الخميس.

وأصدر نشطاء من مجتمع كونينيكو بيانا في وقت سابق من الأسبوع قائلين إنه اعتبارا من منتصف ليل الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، لن تتمكن القوارب أو السفن من المرور.

وجاء في البيان: "نطالب الحكومة بإجراء محادثات مع مجتمع كونينيكو أو مواجهة العواقب - المسؤولية النهائية تقع على عاتق رئيس الجمهورية [بيدرو ديل كاستيلو]".

وقالت مواطنة من بيرو على متن القارب، تُدعى ريجينا مورتوا، إنهم عالقون عند مصب نهر كونينيكو.

وقالت: "قبل دقائق، قرر السكان الأصليون أخذ زورقنا [السياحي] قريبا من بلدتهم".

"قبل ساعات قليلة، جاء قارب آخر لينقلنا، لكن ذلك لم يكن ممكنا، لأنه ينقل الطعام فقط".

"لقد أبلغونا للتو أنهم ربما سينقلون جميع الركاب في قوارب ليلا. ومع ذلك، لا يريد أي راكب ترك متعلقاته".

وقال سائح آخر لتلفزيون محلي إنه تم إطعام المجموعة، لكن قيل لهم إنهم سيُحتجزون لمدة تصل إلى ثمانية أيام، إذا لم يكن هناك حل.

وأضافت أن من بين السائحين طفلا عمره شهر وامرأة حاملا.