روسيا: 13 قتيلا بعد اندلاع حريق كبير في حانة بمدينة كوستروما

قبل 43 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، التلفزيون الروسي تحدث عن إخلال في قواعد السلامة

قتل 13 شخصا في حريق كبير اندلع بحانة في مدينة كوستروما الروسية.

وترجح السلطات أن الحريق اندلع بعدما استخدم أحد الزبائن السكارى مسدس إضاءة.

وتفيد التقارير بأن النيران انتشرت عندما اشتعلت بعض أعمدة الإضاءة المثبتة في السقف، فامتلأت الغرفة بالدخان، واستغرقت عملية إخماد النيران ساعات من الزمن.

وألقي على المشتبه فيه، الذي يعتقد أنه من سكان المنطقة.

وتمكنت فرق الإطفاء، بعد عناء طويل، من إخماد النيران، التي اندلعت في الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، في مدينة كوستورما، على بعد 300 كيلومتر شمال شرقي موسكو.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن النيران اندلعت بعدما استخدم شخص مسدس إضاءة.

ونقلت وكالة تاس الرسمية، عن مصدر أمني، أن الرجل كان بصحبة امرأة، وكان يشتري لها الورود وهو يحمل المسدس، ثم تقدم إلى ساحة الرقص واستخدمه".

وجاء في وسائل إعلام روسية أخرى أن 15 شخصا قضوا في الحريق، وأصيب 49 آخرون بجروح استدعت الرعاية الطبية. ولكن السلطات لم تؤكد هذه الأرقام.

ولا يعرف عدد الزبائن الذين كانوا موجودين في المكان، ولكن تمكن 250 شخصا من الخروج.

وظهرت صور المبنى وسط ألسنة اللهب على التلفزيون الرسمي، الذي تحدث عن الإخلال ببعض قواعد السلامة.

وحسب الخدمة الروسية في بي بي سي، فإن الشركة التي تدير النادي يملكها سياسي محلي.