جولة حول العالم في مجموعة مختارة من أبرز الصور التي التقطت الأسبوع المنصرم.
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مدير معرض توت عنخ آمون في دورشستر يدقق في النسخة العضوية الوحيدة الدقيقة المطابقة لمومياء توت عنخ آمون في بريطانيا قبل عرضها في معرض يحي ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون قبل 100 عام.
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بصمة يد أحد ناشطي المناخ، كان قد ألصقها على الأرض خلال قطع الطريق احتجاجاً في برلين في 31 تشرين الأول/أكتوبر
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الممثلة ميكايلا كويل تحضر العرض الأوروبي الأول لفيلم "بلاك بانثر: واكاندا إلى الأبد"
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رجل يطعم الطيور على ضفاف نهر يومنا في أحياء دلهي القديمة في الهند
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جنود احتياط روس انضموا إلى التعبئة الجزئية للقوات في منطقة روستوف الروسية، ينتظرون الحصول على المعدات قبل مغادرتهم للقتال في أوكرانيا.
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مروحيات تحلق في سماء نيويورك بالقرب من تمثال الحرية وقت الغروب
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محققون في الموقع الذي مات فيه أكثر من 150 شخصا وأصيب عدد أكبر بسبب تدافع خلال احتفال بالهالوين في سول في كوريا الجنوبية
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الأضواء الشمالية في شمال مدينة ترومسو في النرويج
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مجسم صالح للأكل لشبح قرصان في معرض الحلوى الدولي في برمنغهام في بريطانيا
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تزيين شجرة الميلاد في قاعة الرسومات في شاتسورث هاوس في دربيشير في إنجلترا، ضمن استعدادات المنزل التاريخي العريق لاستعادة استضافة العروض، بعد توقف لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا