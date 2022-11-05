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تزيين شجرة الميلاد في قاعة الرسومات في شاتسورث هاوس في دربيشير في إنجلترا، ضمن استعدادات المنزل التاريخي العريق لاستعادة استضافة العروض، بعد توقف لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا