صور العالم في أسبوع: توت عنخ آمون وأضواء الشمال والحلوى

جولة حول العالم في مجموعة مختارة من أبرز الصور التي التقطت الأسبوع المنصرم.

دير معرض توت عنخ آمون في دورشستر يدقق في النسخة العضوية الوحيدة الدقيقة المطابقة لمومياء توت عنخ آمون في بريطانيا

صدر الصورة، Kiran Ridley/Getty Images

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مدير معرض توت عنخ آمون في دورشستر يدقق في النسخة العضوية الوحيدة الدقيقة المطابقة لمومياء توت عنخ آمون في بريطانيا قبل عرضها في معرض يحي ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون قبل 100 عام.

صدر الصورة، Michele Tantussi / Reuters

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بصمة يد أحد ناشطي المناخ، كان قد ألصقها على الأرض خلال قطع الطريق احتجاجاً في برلين في 31 تشرين الأول/أكتوبر

صدر الصورة، Toby Melville / Reuters

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الممثلة ميكايلا كويل تحضر العرض الأوروبي الأول لفيلم "بلاك بانثر: واكاندا إلى الأبد"

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رجل يطعم الطيور على ضفاف نهر يومنا في أحياء دلهي القديمة في الهند

صدر الصورة، Sergey Pivovarov / Reuters

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جنود احتياط روس انضموا إلى التعبئة الجزئية للقوات في منطقة روستوف الروسية، ينتظرون الحصول على المعدات قبل مغادرتهم للقتال في أوكرانيا.

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مروحيات تحلق في سماء نيويورك بالقرب من تمثال الحرية وقت الغروب

صدر الصورة، Kim Hong-ji / Reuters

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محققون في الموقع الذي مات فيه أكثر من 150 شخصا وأصيب عدد أكبر بسبب تدافع خلال احتفال بالهالوين في سول في كوريا الجنوبية

صدر الصورة، Rune Stoltz Bertinussen / AFP

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الأضواء الشمالية في شمال مدينة ترومسو في النرويج

صدر الصورة، Graham Stone/Shutterstock

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مجسم صالح للأكل لشبح قرصان في معرض الحلوى الدولي في برمنغهام في بريطانيا

صدر الصورة، Danny Lawson / PA Media

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تزيين شجرة الميلاد في قاعة الرسومات في شاتسورث هاوس في دربيشير في إنجلترا، ضمن استعدادات المنزل التاريخي العريق لاستعادة استضافة العروض، بعد توقف لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا