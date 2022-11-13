احتفظ بصورتها منذ الحرب العالمية الثانية والتقاها بعد نحو 80 عاما

لوسي فلاديف

بي بي سي

قبل 11 دقيقة

احتفظ ريغ باي بصورة هوغيت في محفظته لقرابة ثمانين عاما.

تركت هوغيت الصورة في شاحنة ريغ، تعبيرا عن شكرها له لمشاركته معها شطيرة من المربى، أثناء انتظاره التقدّم في فرنسا مع احتدام الحرب العالمية الثانية.

حصل اللقاء بالصدفة وسط أهوال الحرب بالقرب من شواطئ النورماندي، وبعد أسابيع قليلة من يوم الإنزال هناك، لكن الذكرى استمرت مدى الحياة.

لدرجة أن ريغ، 99 عاما، أراد أن يجتمع بها مرة أخرى، وقد دخلا في موعد عاطفي بعد 78 عاما.

"ها هي شطيرة المربى"، قال ريغ مع ضحكة مكتومة بينما كان يحيي هوغيت في دار الرعاية الخاصة بها في شمال فرنسا.

وردّت هوغيت، 92 عاما، ضاحكة "من الجيد رؤيتك مرة أخرى بعد هذا الوقت الطويل. لقد تقدمنا في السن لكننا ما زلنا على حالنا".

كانت هذه فرصة لريغ، الذي سافر من غرب ويلز، للتعريف عن نفسه بشكل لائق، حيث كان لقاؤهما العابر في صيف عام 1944، عندما كان في العشرين من عمره وكانت هوغيت في الرابعة عشرة من عمرها، واستمر بضع ثوان فقط.

كان الجندي البريطاني قد هبط في شاطئ سوورد، لمساعدة غزو الحلفاء للبر الرئيسي لأوروبا ضد القوات الألمانية، عندما توقف لأخذ استراحة.

التعليق على الصورة، صورة هوغيت التي احتفظ بها ريغ في محفظته لقرابة 80 عاما

يتذكر ريغ، سائق الشاحنة العسكرية قائلا "سيارة نقل يقودها شاب يُدعى جوردي وقدّم لنا علبة من السردين"، مستذكرا تلك القرية المجهولة في منطقة عُرفت أثناء الحرب باسم فاليز غاب، عندما التقى بمراهقة فرنسية.

"كانت هناك أيضا شريحة من الخبز، وبعض المربى الأحمر".

"عدنا إلى حيث كنت قد أوقفت شاحنتي، وتشاركت (الطعام) مع الشاب الآخر .. ثم نظرت فوجدت فتاة تقف أمامي. لم أرها قادمة".

"كانت ترتدي، لا ينبغي أن أقول ذلك، فستانا أبيض رثا. لم تكن تريد السردين".

"كانت تحدق في وجهي وفكرت في ما تحدق به. نظرت إلى الأسفل وكان الخبز. لذلك قدمت لها الخبز".

التعليق على الصورة، لقد كان لقاء لطيفا بين ريغ وهوغيت بعدما استعادا لقائهما عام 1944

لا يتذكرها وهي تتناول الخبز، لكنه يتذكرها "ركضت عبر ساحة القرية ودخلت الكنيسة. لم أرها بعد ذلك".

في صباح اليوم التالي، كان في عربته مع كمية الحليب، صورة للفتاة.

"وهذه هي الصورة التي احتفظت بها في محفظتي طوال ذلك الوقت".

صدر الصورة، Reg Pye التعليق على الصورة، كان ريغ جزءا من فوج هندسي قام ببناء بنية تحتية مؤقتة وساعد في إزالة الألغام الألمانية

لم تكن مجرد صورة بالأبيض والأسود لهوغيت خارج الكنيسة الفرنسية التي بقيت قريبة من ريغ طوال هذا الوقت، بل كان الأمل في تعقبها يوما ما.

وأضاف ريغ، وهو من ميناء بيري في كارمارثنشير، "في أحلك الأوقات، ترك هذا الجزء من التفاعل الإنساني أثرا كبيرا في حياتي".

كان ريغ، الذي توفيت زوجته ميروين عن 72 عاما في عام 2015، قد حاول تعقب هوغيت من قبل بمساعدة ابنه الوحيد، لكنهما فشلا.

وهذه المرة، بمساعدة جمعية تاكسي للمحاربين القدامى، تمكن ريغ مرة أخرى من مشاركة شطيرة المربى مع هوغيت، وهي الآن أم لثلاثة أطفال.

قال ريغ وهو يسلمها الصورة القديمة الباهتة "أملك هذه منذ 78 عاما".

التعليق على الصورة، احتفل ريغ بعيد ميلاده التاسع والتسعين الأحد

بالإضافة إلى الخبز والمربى، أحضر ريغ أيضا علبة من السردين. ومثلما حدث في عام 1944، رفضتها هوغيت مرة أخرى بابتسامة.

لكنهما تشاركا في شرب الشمبانيا، وساعد الأصدقاء في ترجمة محادثة قالت فيها هوغيت إنها "متأثرة للغاية" لمحاولة ريغ العثور عليها.

"هي لا تزال على قيد الحياة!" قال ريغ مبتسما. "لأنني اعتقدت أنها ماتت الآن، لأنهم مروا بأوقات عصيبة عندما كانوا صغارا".

"لقد كانت رائعة ولائقة للغاية. لقد حظينا بترحيب جيد، أفضل 45 ساعة في حياتنا".

في النهاية تبادلا العناق والقبل، وبعد ذلك ضحكت هوغيت وقالت إنه سيتعين عليهما الزواج الآن.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قامت شركة رويال إنجنيرز 224 التي يعمل فيها ريغ باي، ببناء جسور مؤقتة فوق الأنهار والقنوات لمساعدة قوات الحلفاء على التقدم نحو ألمانيا

وافق ريغ على ذلك، وتعهدت هوغيت ستبقي صديقها الحالي في دار الرعاية.

وأضاف ريغ "هذا ما قالوه من خلال المترجم الفوري، إنها ستتزوجك".