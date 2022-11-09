اعتقال رئيس اتحاد الخبازين في إسطنبول بتهمة "إهانة الخبز التركي"

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انتقد جيهان كوليفار اعتماد الشعب التركي على الخبز كطعام أساسي

ألقت السلطات التركية القبض على رئيس اتحاد الخبازين في إسطنبول الأربعاء، بعد مزاعم من قبل الحزب الحاكم بأنه "أهان الأمة التركية وخبزها".

ولا يزال جيهان كوليفار قيد الحبس الاحتياطي بتهمة إهانة الرئيس التركي، وذلك بعد أن قال في مقابلة تلفزيونية الاثنين الماضي إن الأتراك يأكلون الخبز أكثر من الدول الأخرى، واصفاً الخبز بأنه "الطعام الأساسي للمجتمعات الحمقاء"، موضحاً أن ذلك هو السبب وراء بقاء نفس الحكام في البلاد لعشرين سنة.

وقالت وسائل إعلام محلية في تركيا إن رئيس اتحاذ الخبازين، المسجون احتياطياً "يهين الأمة التركية علناً"، بعدما قال إن الحب "الأحمق" عند الشعب التركي للخبز هو سبب انتخابهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقدين من الزمن.

وقال كوليفار، أثناء مقابلة أجرتها معه قناة هابرتورك التركية للتعليق على ارتفاع أسعار الخبز وسط استمرار ارتفاع معدل التضخم في البلاد: "الخبز هو الطعام الأساسي للمجتمعات الحمقاء. أنا أستند إلى العلم في ذلك - لا إلى رأيي الشخصي - فاستهلاك الخبز في تركيا يصل إلى 210 كيلوغرامات للشخص الواحد سنوياً، بينما يتناول الفرد ما يتراوح بين 45 - 50 كيلو غراما منه في السويد، والنرويج، والدنمارك، وإنجلترا، واليابان".

تلك التصريحات أودت به إلى مقر الاحتجاز حيث لا يزال رهن الاعتقال حتى الآن.

وقررت محكمة إسطنبول الأربعاء حبس رئيس اتحاد الخبازين في المدينة احتياطياً على ذمة القضية للتحقيق في اتهامات إهانة الرئيس والأمة التركية، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك إن "تصريحات كوليفار تعتبر حديث كراهية".

وأضاف: "علاوة على أنها (التصريحات) تهين الأمة والخبز، تظهر التصريحات أنه عنصر ممن يتبنون السياسات العدائية وسياسات الكراهية".

وتواجه تركيا انتقادات على نطاق واسع من جماعات حقوقية ومن جانب شركائها في الغرب بسبب الحد من حرية التعبير عن الرأي.

ويرى معارضو أردوغان أن السياسات النقدية غير التقليدية التي يتبناها هي السبب وراء معاناة الاقتصاد التركي.

لكن الرئيس التركي يرى أن تلك السياسات تستهدف دعم الصادرات والاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل.