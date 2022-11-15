قمة العشرين: ريشي سوناك يحث روسيا على "الانسحاب" من أوكرانيا

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

حث ريشي سوناك روسيا على "الخروج من أوكرانيا"، وأدان غزوها "الهمجي" في قمة مجموعة العشرين لزعماء العالم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في اجتماع حضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بريطانيا "ستدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".

وانتقد سوناك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعدم حضوره القمة التي تعقد في إندونيسيا.

وأضاف: "لو حضر ربما كان بإمكاننا أن نبدأ في تسوية الأمور".

ويحضر سوناك القمة للمرة الأولى بوصفه رئيسا لوزراء بريطانيا، بعد أن حل محل زعيمة حزب المحافظين السابقة ليز تراس الشهر الماضي.

ويتوقع أن تهيمن الحرب في أوكرانيا على مؤتمر الاقتصادات العالمية الرئيسية، الذي يعقد في جزيرة بالي الإندونيسية هذا الأسبوع.

وفي حديثه في جلسة مغلقة لقادة العالم، ألقى سوناك باللوم على الحرب في أوكرانيا في تدهور الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم.

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وقال إن استخدام روسيا لصادرات الطاقة والغذاء سلاحاً يضر بأفقر دول العالم.

وأضاف أن "الدول يجب ألا تغزو جيرانها"، متهما روسيا بتقويض "المبادئ الأساسية للسيادة ووحدة الأراضي".

وقال: "من الجدير بالذكر أن بوتين لم يشعر بأنه قادر على الانضمام إلينا هنا. ربما لو كان قد حضر لأمكننا المضي قدما في تسوية الأمور".

وأضاف: "أكبر فرق يمكن أن يحدثه أي شخص هو خروج روسيا من أوكرانيا وإنهاء هذه الحرب البربرية".

ويمثل لافروف روسيا - عضوة مجموعة العشرين - في القمة بعد أن قالت موسكو إن الرئيس بوتين لن يحضر.

وحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بالفيديو في وقت سابق، الزعماء على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة والذي من المقرر أن ينتهي السبت.

وينص الاتفاق، الذي أبرم في يوليو/تموز، على موافقة موسكو على مرور السفن التي تحمل ملايين الأطنان من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من أوكرانيا عبر ممر آمن في البحر الأسود.

وقالت روسيا السبت إن الأطراف لم تتفق بعد على تمديد الاتفاق.

وأصرت موسكو، في مقابل السماح لأوكرانيا بتصدير منتجاتها الزراعية، على رفع الغرب للعقوبات المفروضة على بنك زراعي تديره الحكومة الروسية، الأمر الذي حال بحسب ما تقوله، دون تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وزوجته في استقبال سوناك.

أسئلة بشأن الصين

وخلال خطابه قال سوناك إن الصين تشكل "تحديا ممنهجا" لبريطانيا.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة تعتزم تصنيف الصين على أنها "تهديد" لبريطانيا في مراجعة للسياسة الخارجية.

وعندما سئل إن كان سيفعل الشيء نفسه، قال سوناك للصحفيين: "أعتقد أن الصين تشكل تهديدا منهجيا لا لبس فيه - أقصد تحديا ممنهجا - لقيمنا ومصالحنا وهو بلا شك أكبر تهديد دولة لأمننا الاقتصادي.

وأضاف: "لكنني أعتقد أيضا أن الصين حقيقة لا جدال فيها في الاقتصاد العالمي، ولن نتمكن من حل التحديات العالمية المشتركة مثل تغير المناخ، أو الصحة العامة، أو في الواقع التعامل مع روسيا وأوكرانيا، دون إجراء حوار معها".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لافروف انتقد "تسييس" إعلان مجموعة الـ20.

ماذا قال لافروف؟

وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية لما وصفه بـ "تسييس" إعلان مجموعة العشرين.

وتقول مسودة الإعلان، التي اطلعت عليها وكالات الأنباء، إن "معظم" الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا، وشددوا على أنها تؤدي إلى تفاقم هشاشة الاقتصاد العالمي.