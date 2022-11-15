روسيا وأوكرانيا: غضب روسي بعد مطالبة الأمم المتحدة لها بدفع تعويضات

إلسا ميشمان

بي بي سي نيوز

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بنايات مدمرة في بوروديانكا الأوكرانية

قال الكريملين أن روسيا ستعمل ما في وسعها لتجنب دفع التعويضات عن الدمار الذي تعرضت له أوكرانيا.

وجاء هذا التصريح بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ينص على ضرورة أن تواجه روسيا عواقب أعمالها، بما في ذلك دفع تعويضات.

يذكر أن لقرارات الجمعية العامة قيمة رمزية ولا تملك الجمعية الوسائل التي تكفل تطبيقها.

وقال الكرملين إنه سوف يعمل من أجل الحيلولة دون أن يستولي الغرب على ارصدته واصوله في الخارج من أجل دفع التعويضات.

وجاء في قرار الجمعية العامة أن على روسيا "تحمل النتائج الحقوقية التي تترتب عن جميع أعمالها الخاطئة في العالم، بما في ذلك دفع تعويضات عن الإصابات والأضرار التي تترتب عن ما قامت به".

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ويوصي القرار الدول الأعضاء بالتعاون مع أوكرانيا إعداد سجل ادلة وطلبات تعويض من روسيا.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار قائلا إن "دفع روسيا تعويضات أصبح واقعا قانونيا دولياً".

وكان مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيتسليسكيا قد أخبر الجمعية العامة بأن روسيا قد استهدفت كل شيء في هذه الحرب، من مصانع إلى بنايات السكنية ومستشفيات".

وقال إنه بالإضافة للحاجة إلى الأموال من أجل إعادة بناء البنية التحتية فإن "التعافي لن يكون كاملا بدون تحقيق جوهر العدالة لضحايا الحرب الروسية" وأضاف أن "الوقت قد حان من أجل محاسبة روسيا".

ووصف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا القرار بأنه "بلا قيمة قانونية" واتهم الغرب بمحاولة تأجيج النزاع.

وقد صوتت لصالح القرار 94 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية، وصوتت 14 دولة، بينها روسيا والصين وإيران، ضد القرار، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت.

وفي المقابل كانت 143 دولة صوتت في شهر أكتوبر/تشرين أول لصالح إدانة ضم روسيا لأجزاء من أوكرانيا.

وكانت هناك سوابق لمطالبة دول بدفع تعويضات بعد نزاع مسلح، من أشهرها مطالبة ألمانيا بدفع 269 مليار مارك ألماني للحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى، وهو ما يعادل 300 مليار دولار حالياً.

وكان الهدف من فرض هذا الثمن الباهظ على ألمانيا الحيلولة دون أن تصبح في وضع يمكنها شن حروب أخرى لسنين قادمة، لكن النتيجة كانت معاكسة، حيث يقول الكثير من المؤرخين إن وصم ألمانيا بأنها "الطرف المذنب" في الحرب ساهم بشكل كبير في تغذية الغضب الالماني الذي أدى إلى وقوع الحرب العالمية الثانية.