روسيا واوكرانيا: أنباء عن سقوط صاروخين روسيين داخل الاراضي البولندية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صور أرشيفية من أوكرانيا

يعقد مجلس الأمن الوطني البولندي في جلسة طارئة، إثر تقارير عن سقوط صاروخ روسي واحد أو أكثر على الأراضي البولندية، بالقرب من الحدود الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل عاملين زراعيين.

وإذا تم تأكيد ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ على أراضي عضو في الناتو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم تحدث أي ضربات صاروخية بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية.

ووصفت في بيان الأنباء بأنها "استفزاز" بهدف التصعيد.

تُظهر صور وسائل التواصل الاجتماعي منطقة غائرة يعتقد أنها جراء سقوط صاروخ وشحنة مقلوب ، ويبدو أنها محملة بالحبوب. تظهر صورة أخرى شظية من صاروخ.

وأكد متحدث باسم البنتاغون وعده بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو.

وأكد المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، وقوع انفجار أسفر عن مقتل مواطنين بولنديين.

وقال إن بولندا ترفع تأهب وحداتها العسكرية و "تتحقق مما إذا كنا بحاجة إلى تفعيل المادة الرابعة لحلف شمال الأطلسي".

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وتنص هذه المادة على إنه "تتشاور الأطراف عندما يرى أي منهما تهديدًا لسلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الأطراف".

وقال رئيس الناتو، ينس ستولتنبرغ، في تغريدة على تويتر إنه تحدث إلى الرئيس البولندي أندريه دودا حول الانفجار.

وقال "لقد قدمت تعازيّ في الخسائر في الأرواح. يراقب الناتو الوضع ويتشاور الحلفاء عن كثب. من المهم أن يتم إثبات جميع الحقائق".

وقال مسؤول في الناتو لبي بي سي إن التحالف العسكري يبحث التقارير بشأن ببولندا وينسق بشكل وثيق مع الحكومة في وارسو.

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بتعمد مهاجمة بولندا، إحدى دول الناتو.

وقال "هذا هجوم صاروخي روسي على الأمن الجماعي. هذا تصعيد مهم للغاية. يجب أن نتحرك".

وقال إن "الإرهاب لا يقتصر على حدودنا الوطنية"، مضيفا أنها "مسألة وقت فقط قبل أن يذهب الإرهاب الروسي إلى أبعد من ذلك".

وقال زيلينسكي، وبلاده ليست عضوًا في الناتو ولكن لها علاقات وثيقة مع الحلف، إن الهجوم الصاروخي على شبكة الكهرباء في بلاده كان "صفعة في وجه مجموعة العشرين".

وكتب على تليغرام "ارتكاب الإبادة الجماعية للأوكرانيين ردًا على خطتي للسلام هو صفعة ساخرة في وجه مجموعة العشرين والعالم".

وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كر ، إن بلاده تقف إلى جانب بولندا، وأن أسرة الناتو أكثر اتحادًا من أي وقت مضى.

ودعت لاتفيا إلى اجتماع طارئ يوم الأربعاء.

وقال الرئيس الليتواني، جيتاناس نوسيدا، إنه يجب الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو.

وفي سلوفاكيا ، قال وزير الدفاع، ياروسلاف ناد، إن على روسيا أن توضح ما حدث.

لم يتسن لبي بي سي من التحقق من الصور، لكنها تحدثت إلى ثلاثة خبراء دفاع حول ما تحويه.

ويرى مارك كانسيان، من مركز أبحاث CSIS، أنه قد يكون من نظام إس 300. وعادةً ما يستخدم هذا النوع من الصواريخ في شن هجمات أرض-جو، وقد استخدمته كل من روسيا وأوكرانيا طوال الحرب.

وقال جيه أندريس غانون، الخبير الأمني في المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية، الذي يوافق على أنه قد يكون من نظام إس 300"من غير الواضح أطلق الصاروخ".

وأضاف "نعلم أن روسيا تستخدم إس 300 لشن هجمات برية على الرغم من أنها نظام دفاع جوي، لكن أوكرانيا تستخدمها أيضًا للدفاع الجوي ضد صواريخ كروز."

ويوافق الدكتور جاستن برونك، كبير الزملاء في مركز الأبحاث "روسي"، على أنه قد يكون من نظام إس 300، لكن لا توجد أدلة كافية للتعرف عليه حتى الآن.