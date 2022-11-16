دونالد ترامب يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

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أكد دونالد ترامب عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وذلك بعد عامين من هزيمته أمام الرئيس جو بايدن.

وقدم ترامب، الذي هاجم بشدة نزاهة الانتخابات في عام 2020، أوراق ترشحه للانتخابات المقررة في عام 2024.

وتحدث الرئيس السابق أمام مؤيديه بمقر إقامته في فلوريدا، وذلك بعد نحو أسبوع من الانتخابات النصفية.

وقال ترامب: "من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

ويتوقع أن يواجه ترامب منافسة على الفوز بترشيح الجمهوريين.

وكان ترامب قد حذر حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس، الذي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات النصفية، من الترشح لانتخابات 2024، قائلا إن ذلك سيضر بالحزب الجمهوري.

وخلال الانتخابات التي جرت في وقت سابق من الشهر الحالي، حقق الجمهوريون أغلبية بسيطة في مجلس النواب، لكنهم فشلوا في ضمان فوز كبير كما كانوا يتوقعون.