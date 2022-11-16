الرئيس البولندي: لا دليل على تعرض بولندا لهجوم متعمد

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، استعدادات عسكرية في بولندا عقب سقوط الصاروخ

قال الرئيس البولندي أندريه دودا إنه لا يوجد دليل على أن بلاده هوجمت بشكل متعمد، بعد أن سقط صاروخ في منطقة بولندية قريبة من الحدود الأوكرانية الثللاثاء، ما أدى إلى مقتل شخصين.

وأضاف أن "المعلومات التي بحوزتنا وحوزة حلفائنا تفيد بأن الصاروخ قديم من طراز S-300، وقد صنع في الاتحاد السوفيتي، وليس هناك دليل على أن الطرف الروسي هو من أطلقه" . وقال إن الحادث قد يكون عرضيا وإنه ربما أطلقه نظام الدفاع الأوكراني.

وكان وزير الدفاع البلجيكي قد قال في وقت سابق إن تقارير أفادت بسقوط صاروخ في الأراضي البولندية ، وإن التحقيقات مستمرة.

وقال وزير الدفاع البولندي ماتيوس موراويسكي إن وارسو قد لا تحتاج لتفعيل البند الرابع من معاهدة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، التي تنص على ضرورة بدء مشاورات إذا رأى بلد عضو في الحلف أنه معرض للتهديد.

وقد اجتمع سفراء دول الناتو في بروكسل لمناقشة الحادث الذي وقع خلال قصف روسي مكثف للأراضي الأوكرانية.

وانتقد الكرملين ردود فعل بعض الزعماء الغربيين، لكنه وصف رد الفعل الأمريكي بأنه "محسوب وأكثر مهنية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح بأن احتمال أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا بعيد.

وردا على سؤال للرئيس بايدن عما إذا كان من المبكر الافتراض أن الصاروخ أطلق من روسيا قال " هناك معلومات أولية تنفي ذلك، ولا أريد أن اقول ذلك قبل إجراء تحقيق مستوف، لكن مسار الصاروخ يجعل كونه أطلق من روسيا بعيدي الاحتمال، لكننا سنرى".

وأضاف بايدن الذي يشارك في اجتماع قمة العشرين في إندونيسيا أن الولايات المتحدة والناتو تجريان تحقيقا شاملا قبل اتخاذ أي خطوات.

وقال مصدر في حلف الناتو إن بايدن قد أبلغ الحلفاء بأن الصاروخ أوكراني. وقال دبلوماسي غربي إن هذه هي الفرضية السائدة حاليا.

وقد وقع الحادث بينما كانت روسيا تطلق وابلا من الصواريخ باتجاه مدن أوكرانية .

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، جزء من حطام الصاروخ

وقالت كييف إن منظومتها الدفاعية أسقطت معظم الصواريخ المطلقة على أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم يقترب أي من الصواريخ الروسية أكثر من 35 كيلومترا من الحدود البولندية ، وإن صور حطام الصاروخ في بولندا تظهر أنه أوكراني المصدر.

وقال الكرملين الأربعاء إن بعض البلدان أصدرت بيانات بدون أساس حول الحادث، لكن موقف واشنطن في المقابل كان متزنا .

وصرح المتحدث الروسي ديميتري بيسكوف للصحفيين بأن لا علاقة لروسيا بالحادث.