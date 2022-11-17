قمة العشرين: الرئيس الصيني شي جينبينغ يتهم ترودو بتسريب تفاصيل المحادثات بينهما

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، المقابلة تعكس توتر العلاقات بين الصين وكندا

ظهر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في مقطع فيديو، وهو يتهم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بتسريب تفاصيل المحادثات، التي جرت بين الطرفين، في قمة مجموعة 20 في بالي.

وقال الرئيس الصيني لرئيس الوزراء الكندي، بواسطة مترجم، إن هذا الأمر "غير لائق"، متهما إياه بأنه "غير مؤتمن".

ويرجح أنه يشير في كلامه إلى تقاير مفادها بأن ترودو تطرق مع الرئيس الصيني، في المحادثات بينهما، إلى التجسس وتدخل الصين في الانتخابات الكندية.

وكان الاجتماع المغلق، الذي دار الرجلين، هو الأول من نوعه بينهما، منذ أعوام.

ويظهر في الفيديو، الذي صوره صحفيون، في القمة المنتهية، الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الكندي، في حديث ثنائي، بواسطة مترجم، على مسافة قريبة.

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وقال شي لترودو باللغة الصينية: "كل ما ناقشناه تم تسريبه إلى الصحف، وهذا غير لائق".

وكانت تلك لحظة نادرة يظهر فيها الرئيس الصيني وهو يتحدث بتلقائية، إذ تحرص وسائل الإعلام الصينية على ظهوره بصورة رسمية.

وبعدها، أومأ رئيس الوزير الكندي برأسه، مبتسما، ورد عليه: "نحن في كندا نؤمن بالحوار الحر والصريح، وهذا هو الأسلوب الذي سنواصل اتباعه".

وأضاف: "سنواصل السعي للعمل معا، بطريقة بناءة، ولابد أن تكون هناك مسائل نختلف فيها".

وقبل أن ينهي ترودو كلامه، قاطعه شي، قائلا: "علينا تهيئة الظروف أولا"، ثم صافحه وانصرف.

وتعكس هذه المقابلة القصيرة تصاعد التوتر بين الصين وكندا، منذ اعتقال المديرة التنفيذية في شركة هواوي للتكنولوجيا، مانغ وانزهو، في 2018، ثم اعتقال الصين لاثنين من الكنديين بتهمة التجسس. وبعدها أفرج عن الثلاثة.

ولكن التوتر عاد، مرة أخرى، بعد اعتقال، يوشانغ وانغ، الموظف في شركة هيدرو كيبيك، بتهمة التجسس أيضا.

وقالت الشرطة الكندية في بيان إن وانغ "حصل على أسرار مهنية لصالح جمهورية الصين الشعبية، وعلى حساب المصالح الاقتصادية الكندية".