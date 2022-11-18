جمال خاشقجي: واشنطن تمنح محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حصانة من المحاكمة بشأن مقتل الصحفي المعارض

أوليفر سلو وأليس ديفيس

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، المعارض السعودي جمال خاشقجي قٌتل في قنصلية بلاده في تركيا عام 2018، ولم يُعثر على جثمانه حتى الآن.

قررت الولايات المتحدة أن الزعيم الفعلي للمملكة العربية السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتمتع بحصانة من الدعوى المرفوعة ضده من قبل خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي.

وقُتل خاشقجي، وهو ناقد سعودي بارز، في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقالت المخابرات الأمريكية إنها تعتقد أن الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتله.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في ملفات المحكمة، إن بن سلمان يتمتع بالحصانة بسبب دوره الجديد كرئيس للوزراء.

وكتبت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، على تويتر أن "جمال مات مرة أخرى اليوم" مع الحكم.

كانت خديجة إلى جانب مجموعة "الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون)" الحقوقية، التي أسسها خاشقجي، تسعى للحصول على تعويضات غير محددة في الولايات المتحدة من ولي العهد عن مقتل خطيبها.