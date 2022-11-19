حكيم جيفريز: خليفة نانسي بيلوسي الذي قد يصبح أول رئيس أسود لمجلس النواب الأمريكي

قبل 45 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حكيم جيفريز

استقالت نانسي بيلوسي، أقوى شخصية ديمقراطية في الكونغرس، ويُعتبر النائب عن نيويورك حكيم جيفريز المُرجح لخلافتها.

ويحتل جيفريز خامس أعلى مرتبة في سلم القيادة بالحزب الديمقراطي منذ عام 2018 عندما انتخبه زملاؤه النواب في الحزب الديمقراطي رئيسا للكتلة الحزبية في مجلس النواب.

وصعود جيفريز المتوقع على نطاق واسع إلى القمة يجعله أول شخص أسود يقود حزبا في الكونغرس الأمريكي.

لكنه سيكون زعيم الأقلية وليس رئيس مجلس النواب.وكان الجمهوريون قد استعادوا أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، الغرفة الدنيا بالكونغرس، في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وتم ترشيح الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا كيفن مكارثي، الذي يشغل حاليا منصب زعيم الأقلية، لمنصب رئيس مجلس النواب.

وقد يصبح جيفريز، وهو من احفاد العبيد ويبلغ من العمر 52 عاما، من صناع التاريخ إذا استعاد الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب في المستقبل حيث سيكون أول رئيس أسود لمجلس النواب.

تقاعد بيلوسي

كانت كل الأنظار قد توجهت الخميس صوب نانسي بيلوسي، البالغة من العمر 82 عاما، التي أعلنت تقاعدها. وقالت: "لقد حان الوقت لجيل جديد لقيادة الحزب الديمقراطي".

وبدا أن هذه الخطوة تم تنسيقها مع أكبر نائبين لبيلوسي وهما ستايني هوير، البالغ من العمر 83 عاما، وجيم كليبرن، البالغ من العمر 82 عاما، اللذان سرعان ما أصدرا بيانات عن خططهما المستقبلية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قالت بيلوسي:"لقد حان الوقت لجيل جديد لقيادة الحزب الديمقراطي"

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فقد أعرب الرجلان عن دعمهما لجيفريز حيث كتب كليبرن يقول إن تركيزه منصب على "القيام بكل ما بوسعي لمساعدة جيلنا الجديد من القادة الديمقراطيين، والذي أتمنى أن يكونوا حكيم جيفريز، وكاثرين كلارك، وبيت أغيلار".

وقد تم ترشيح عضوة الكونغرس كاثرين كلارك، البالغة من العمر 59 عاما، من ولاية ماساتشوستس لمنصب رئيسة لجنة الانضباط الحزبي، ويمثل هذا المنصب المرتبة الثانية في القيادة الديمقراطية. أما بيت أغيلار، البالغ من العمر 43 عاما من كاليفورنيا، فهو حاليا نائب رئيس الكتلة الحزبية، ويجري الحديث عنه كخليفة لجيفريز في قيادة الحزب في الكونغرس.

وقد يساعد تغيير القيادة في تهدئة شكاوى بعض الناخبين الديمقراطيين من أن قادة الحزب من كبار السن.

لكن الثلاثي من الشباب الصاعد يتماشى بشكل وثيق مع تيار المؤسسة الحزبية، ومن المعروف أن جيفريز على وجه الخصوص يصطدم أحيانا بالجناح اليساري في الحزب.

ومن جانبه، أشاد جيفريز في بيان أصدره الخميس ببيلوسي، ووصفها بأنها "رئيسة مجلس النواب الأكثر إنجازا في التاريخ الأمريكي".

وكتب يقول: "لقد كانت اليد الثابتة على المطرقة خلال بعض أكثر الأوقات اضطرابا مرت بها الأمة على الإطلاق".

ومع احتفاظ الديمقراطيين بالأغلبية في المجلس الأعلى للكونغرس (مجلس الشيوخ)، من المرجح أن يظل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في منصبه؛ ويعني ذلك أن القادة الديمقراطيين في مجلسي الكونغرس سيكونان من ولاية نيويورك.

من المتوقع أن يعمل الزعيم الديمقراطي القادم في مجلس النواب عن كثب مع الآخرين في قيادة الحزب بشأن التشريعات والاستراتيجيات.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رشح النواب الديمقراطيون كاثرين كلارك، البالغة من العمر 59 عاما، من ولاية ماساتشوستس لمنصب رئيسة لجنة الانضباط الحزبي

وكان النائب الديمقراطي آدم شيف، البالغ من العمر 62 عاما، قد احتل مكانة بارزة بين الديمقراطيين على مدار السنوات القليلة الماضية بفضل دوره القيادي في محاكمة دونالد ترامب والتحقيق اللاحق في دور الرئيس الجمهوري السابق في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني من عام 2021.

ولكن مصدراً مطلعاً تحدث مع وكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إن شيف لا يضع عينيه على منصب قيادي في مجلس النواب، وبدلا من ذلك يفكر في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويتمتع منصب زعيم الأقلية بنفوذ أقل بكثير من نفوذ رئيس المجلس. وسيكون واجب فريق القيادة الديموقراطية ( الأقلية في مجلس النواب) هو تحديد ما إذا كان ومتى يجب مساعدة الجمهوريين في تمرير تشريعات أساسية مثل مشاريع قوانين التمويل الحكومية، وسط ثورات محتملة من الجمهوريين اليمينيين المتطرفين.

يذكر أن منصب رئيس مجلس النواب هو الوظيفة الوحيدة في الكونغرس المفصلة في دستور الولايات المتحدة، فبعد نائب الرئيس، يأتي هذا المنصب في ترتيب الرئاسة، في حالات الطواريء.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فاز كيفن مكارثي بترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة المجلس

ويحدد رئيس مجلس النواب ونوابهم ورؤساء اللجان مشاريع القوانين التي يتم النظر فيها والتصويت عليها. ويضعون جدول الأعمال ويقررون القواعد التي تحكم النقاش.

وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون المنصب خلال العقدين الماضيين. فقد كانت بيلوسي زعيمة أقلية، اللقب الذي يحمله الشخص الذي يقود المعارضة في مجلس النواب، في عام 2003، ثم سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب لأول مرة منذ أكثر من عقد في عام 2006، وأصبحت أول امرأة تقود حزبا رئيسيا في أي من غرفتي الكونغرس.

وأصبحت بيلوسي زعيمة الأقلية مرة أخرى بعد أربع سنوات لكنها عادت إلى مقعد منصب رئيس مجلس النواب في عام 2018.

لكن من هو حكيم جيفريز؟

هو محام من نيويورك نيويورك، ويمثل الدائرة الثامنة للكونغرس بالولاية في مجلس النواب منذ عام 2013.

ويقول موقع مجلس النواب الأمريكي إن حكيم جيفريز وُلد في 4 أغسطس/آب من عام 1970 في بروكلين بنيويورك التي ترعرع فيها وتلقى تعليمه في مدارسها. ووالداه هما مارلاند جيفريز، استشاري الإقلاع عن إدمان المخدرات، ولانيدا جيفريز، الأخصائية الاجتماعية.

وقد حصل جيفريز على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ولاية نيويورك في بينغهامتون حيث تخرج بمرتبة الشرف لإنجازه الأكاديمي المتميز، ثم حصل على درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة جورج تاون في العاصمة واشنطن.

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بعد ذلك، التحق جيفريز بكلية الحقوق بجامعة نيويورك حيث تخرج بامتياز. وبعد الانتهاء من دراسة القانون، مارس جيفريز مهنة المحاماة لعدة سنوات في عدد من مكاتب المحاماة المرموقة.

وقبل انتخابه لعضوية الكونغرس عام 2013، خدم جيفريز لمدة 6 سنوات في المجلس التشريعي لولاية نيويورك حيث عمل على إصدار قوانين لحماية الحريات المدنية لسكان نيويورك الملتزمين بالقانون خلال استجوابات الشرطة، وتشجيع تحويل الوحدات السكنية الفاخرة الشاغرة إلى منازل ميسورة التكلفة للأسر العاملة، وتحسين نوعية العدالة في نظام المحاكم المدنية.

ويمثل حكيم جيفريز دائرة الكونغرس الثامنة المتنوعةعرقياً في نيويورك، وهي منطقة تضم أجزاء كبيرة من بروكلين وقسما من كوينز. ويخدم النائب جيفريز فترة ولايته الخامسة في كونغرس الولايات المتحدة، وهو عضو في اللجنة القضائية في مجلس النواب ولجنة الموازنة بمجلس النواب.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018 تم انتخاب النائب جيفريز من قبل زملائه رئيسا لكتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب. وبهذه الصفة، بات خامس أعلى قادة في الحزب الديمقراطي. وهو أيضا الرئيس السابق للجنة الاضباط في الحزب الديمقراطي في الكونغرس، وشارك سابقا في رئاسة لجنة السياسة والاتصالات الديمقراطية.

وفي الكونغرس، دأب جيفريز على الدفاع عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ومساعدة الشعب على التعافي من آثار كوفيد 19 الاقتصادية، وإصلاح نظام العدالة الجنائية، وتحسين الاقتصاد للأمركيين العاديين وحماية الرعاية الصحية من هجمات اليمين.

وقد عمل جيفريز في عام 2020، كواحد من سبعة مدراء ديمقراطيين، في أول محاكمة لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ومنذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني من عام 2021 كان للنائب جيفريز دور فعال في جهود الديمقراطيين في مجلس النواب لإثارة اهتمام الناس بالسياسة من خلال خلق وظائف ذات رواتب أفضل، والقتال من أجل مجتمعات أكثر أمانا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حكيم جيفريز ونانسي بيلوسي في نقاش أمام مبنى الكونغرس

على مدار العامين الماضيين، أقر الديمقراطيون خطة الإنقاذ الأمريكية، وقانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، وقانون المجتمعات الأكثر أماناً، وقانون العلوم وقانون خفض التضخم.

ويتمتع جيفريز بمهارات إعلامية كبيرة وقدرة على إيصال رسالة الحزب الديمقراطي للجمهور.

ومع ذلك، فقد يواجه بعض المعارضة من أكثر اليساريين صخبا في مجلس النواب الذين وصفوه بأنه ينتمي إلى تيار الوسط.

وقد رد على هؤلاء، في تصريح لصحيفة ذي أتلانتيك، قائلا: "أنا ديموقراطي تقدمي أسود مهتم بمعالجة الظلم العنصري والاجتماعي والاقتصادي بإلحاح شديد، هذه مسيرتي المهنية، وهذه رحلتي وستستمر على هذا النحو، لكنني لن أنحني أبداً أمام الاشتراكية الديمقراطية اليسارية المتشددة".

لقد أشاد جيفريز ذات مرة بمغني الراب ذي نوتوريوس بيغ The Notorious BIG، الذي ولد باسم كريستوفر والاس في منطقة جيفريز، وقتل بالرصاص في لوس أنجلوس.

في الذكرى العشرين لرحيل ذي نوتوريوس بيغ، قال عضو الكونغرس في عام 2017 إن فنان الهيب هوب يمثل "التجسيد الكلاسيكي للحلم الأمريكي"، وقام بغناء بعض كلمات أغنيته جوسي التي أصدرها عام 1994.