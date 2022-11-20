خمسة قتلى بعد هجوم مسلح على ملهى ليلي للمثليين جنسيا في ولاية كولورادو الأمريكية

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، CBS News

فتح مسلح النار داخل ناد للمثليين في ولاية كولورادو الأمريكية ليل السبت، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18.

وقالت الشرطة إن مشتبهاً به رهن الاحتجاز ويتلقى العلاج من إصابات.

وأصدر "كلوب كيو"، في كولورادو سبرينغز، بياناً على فيسبوك قال فيه إن "الهجوم الأحمق على مجتمعنا قد دمره"، وشكر العملاء الذين "أخضعوا" المسلح.

وفي عام 2016، قُتل 49 شخصاً في إطلاق نار داخل نادٍ للمثليين في فلوريدا.

وقالت شرطة كولورادو سبرينغز إنها تلقت مكالمة طوارئ أولية بشأن مطلق نار نشط في الساعة 23:57 في التقيت المحلي يوم السبت.

وتم العثور على المشتبه به داخل النادي عندما دخلت الشرطة.

ولم تشر الشرطة على الفور إلى الدافع وراء إطلاق النار، وقالت إن عدد القتلى والمصابين قد يتغير مع استمرار التحقيق.

وشكر بيان نشر على صفحة "كلوب كيو" على فيسبوك "ردود الفعل السريعة من الزبائن الأبطال الذين أخضعوا المسلح وأنهوا هجوم الكراهية هذا".

وفي عام 2016، قُتل 49 شخصاً وأصيب أكثر من 50 في إطلاق نار في نادي "بالس" للمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا.

ووصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الهجوم حينها بأنه "عمل إرهابي وعمل بدافع الكراهية".