فيروس كورونا: كم عدد الإصابات في الصين وما هي القواعد المتبعة؟

وانيون سونغ

بي بي سي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images

شهدت الصين أول حالة وفاة بسبب الإصابة بكوفيد 19 منذ ستة أشهر.

وسُجلت آلاف الإصابات بالمرض على الرغم من سياسة الإغلاق الصارمة التي تنتهجها الحكومة.

وقد قالت منظمة الصحة العالمية إن الصين يجب أن تعيد التفكير في استراتيجيتها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

ففي يوم الأحد، 20 نوفمبر/تشرين الثاني، سجلت الصين 26,824 حالة إصابة جديدة. ويعد هذا الرقم قريبا من الذروة التي وصلت إليها الصين في أبريل/ نيسان 2022.

وأفادت تقارير بأن ثلاثة أشخاص قد ماتوا في بكين بسبب فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقد أُبلغ عن حالات جديدة مصابة بكوفيد 19 في جميع أنحاء الصين. وتعد غوانغدونغ، الواقعة في الجنوب، المنطقة الأكثر تضرراً.

ما هي قواعد الإغلاق في الصين؟

لم تعد الصين تفرض إغلاقا وطنيا وخففت عددا من الإجراءات السابقة.

ومع ذلك، تطلب الحكومة المركزية من السلطات المحلية فرض عمليات إغلاق صارمة في مناطقها عندما تكتشف تفشي كورونا، حتى لو تم العثور على عدد قليل فقط من الحالات.

ويجري إجراء اختبارات جماعية في الأماكن التي أبلغ فيها عن إصابات. ويتم عزل الأشخاص الذين يتبين أنهم مصابون بالفيروس في المنزل أو وضعهم تحت الحجر الصحي في منشأة تشرف عليها الحكومة.

وقد أغلقت الشركات والمدارس، وكذلك جميع المتاجر باستثناء تلك التي تبيع الطعام.

ويعد ذلك واحدا من أصعب أنظمة مكافحة كوفيد-19 في العالم، حيث تستمر عمليات الإغلاق حتى لا يتم الإبلاغ عن إصابات جديدة.

ويعيش عشرات الملايين من الناس في ظل نوع من الإغلاق منذ الموجة الأخيرة من الفيروس.

وأمرت غوانزهو، وهي مدينة جنوبية يبلغ عدد سكانها نحو 19 مليون نسمة، مؤخرا بإغلاق بايون لمدة خمسة أيام، وهي أكثر مناطقها اكتظاظا بالسكان.

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ويجري الآن عزل الأشخاص الذين تبيّن إصابتهم بفيروس كورونا لمدة ثمانية أيام فقط، بدلا من 10 إلى 5 أيام في مركز عزل وثلاثة أيام من العزل في المنزل.

كما تسمح الصين الآن بالوافدين الدوليين لأول مرة بدءا من مارس/ آذار 2022. ويحتاج المسافرون القادمون إلى إجراء اختبار كوفيد قبل 48 ساعة من وصولهم.

لماذا لا تزال الصين تحاول تطبيق سياسة "صفر كوفيد"؟

على عكس الدول الأخرى التي تقبلت أنها ستضطر إلى التعايش مع المرض إلى حد ما، تتبع الصين سياسة تسميها "الصفر الديناميكي" - والذي ينطوي على اتخاذ إجراءات أينما تفشى كوفيد-19 من أجل القضاء عليه.

وتزعم الحكومة الصينية أن هذه السياسة تنقذ الأرواح، لأن تفشي المرض خارج نطاق السيطرة من شأنه أن يعرض العديد من الأشخاص الضعفاء للخطر، مثل كبار السن.

وتعني عمليات الإغلاق الصارمة أن عدد الوفيات في الصين ظل منخفضا منذ بداية الوباء، حيث يبلغ الرقم الرسمي الآن ما يزيد قليلاً عن 5200 شخص.

ويعادل هذا الرقم المبلغ عنه ثلاث وفيات بكوفيد لكل مليون شخص في الصين، مقارنة بثلاثة آلاف لكل مليون في الولايات المتحدة و2400 لكل مليون في المملكة المتحدة.

ما تأثير النهج الصيني على الاقتصاد؟

في الأشهر الأخيرة، جرت عمليات إغلاق في العديد من المدن في الوقت نفسه.

وتشمل هذه المدن شنغن، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة وتعد مركز قطاع التكنولوجيا في الصين، وشنغهاي، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة ومركز التصنيع والتجارة والمالية في الصين.

وأدت عمليات الإغلاق إلى إغلاق المصانع والموانئ لفترات طويلة، وأثرت على عدد من المشاريع المشتركة مع الشركات الأجنبية.

وهذا يعني أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 3.9٪ فقط خلال العام الماضي، مقارنة بهدف النمو الصيني البالغ 5.5٪ لعام 2022.

كما أنه يؤثر على الشركات والمستهلكين في بقية العالم، الذين أصبحوا يعتمدون على الصين في توريد السلع.

وأثر الإغلاق في مصنع فوكسكون في تشنغتشو على إنتاج أجهزة آيفون، ما أدى إلى مخاوف من نقص عالمي فيها.

كما أدى إغلاق المصانع إلى مخاوف من نقص الألعاب في جميع أنحاء العالم في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

لماذا تعتقد منظمة الصحة العالمية أن سياسة "صفر كوفيد" خاطئة؟

كان ينظر إلى الصين على أنها مثال على بلد يتعامل مع الفيروس بنجاح نسبي في بداية الجائحة.

لكن منظمة الصحة العالمية قالت إنه من الصعب جدا احتواء متغير أوميكرون المنتشر في جميع أنحاء الصين لأنه أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى.

وحذر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسو، مدير منظمة الصحة العالمية، من أن "الفيروس يتطور، ويغير سلوكه". وأضاف "مع ذلك... تغيير إجراءاتكم سيكون مهماً جدا".

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن السياسة المتبعة في بلاده "علمية وفعالة". وقالت الحكومة إن التغيير المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية في السياسة "سيؤدي حتما إلى وفاة عدد كبير من كبار السن".

هل الحل في مزيد من التطعيم؟

تلقى حوالي نصف الأشخاص في الصين الذين تتراوح أعمارهم بين 80 عاماً وما فوق فقط لقاحاتهم الأولية، مع حصول أقل من 20٪ منهم على جرعة معززة.

وتم تطعيم أقل من 60٪ من الفئة العمرية 60-69 عاماً بالكامل. وتحث الصين كبار السن على الحصول على التطعيم.

ويعد الأشخاص في هذه الفئات العمرية الأكبر سنا أكثر عرضة للوفاة بسبب الإصابة بكوفيد 19.

هناك أيضا شكوك حول ما إذا كان اللقاحان الرئيسيان المستخدمان في الصين، سينوفاك وسينوفارم، فعالين حقاً.

وتشير الدراسات إلى أنهما يوفران القليل من الحماية ضد العدوى بمتغير أوميكرون، حتى بعد جرعتين.

وعرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الصين لقاحات أخرى على أساس أنها أكثر فعالية،لكنها لم تُستخدم على نطاق واسع في البر الرئيسي للصين.