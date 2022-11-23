تركيا تعلن استهداف 500 موقع للأكراد شمالي العراق وسوريا

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صدر الصورة، TURKISH DEFENCE MINISTRY التعليق على الصورة، شنت تركيا غارات جوية استهدفت المسلحين الأكراد بعد أسبوع واحد من هجوم قاتل في إسطنبول اُتهمت فيه جماعات كردية سورية

قصفت القوات الجوية والمدفعية التركية نحو 500 هدف للمقاتلين الأكراد في شمالي العراق وسوريا منذ الأحد، وفق ما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأربعاء.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن أكار قوله: "تتواصل العملية بضربات عقابية من مركبات دعم النيران الجوية والبرية. ضرب 471 هدفاً وتحييد 254 إرهابياً حتى الآن" في إطار عملية "المخلب السيف" ضد مواقع المقاتلين الأكراد.

وغالباً ما يستخدم المسؤولون الأتراك كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين قُتلوا أو أصيبوا أو أُسروا في العمليات الأمنية.

وشنت تركيا غارات جوية استهدفت المسلحين الأكراد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أسبوع واحد من هجوم قاتل في إسطنبول اُتهمت فيه جماعات كردية سورية.

لكن الجماعات الكردية رفضت هذه الاتهامات.