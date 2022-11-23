مسلح يقتل 10 أشخاص في متجر لوول مارت في ولاية فرجينيا الأمريكية

قبل 16 دقيقة

التعليق على الصورة، أحد المسؤولين في الشرطة أكد مقتل عدد من الأشخاص.

أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحاً قتل نحو 10 أشخاص في أحد فروع سلسلة متاجر "وول مارت"، في مدينة تشيسابيك، بولاية فرجينيا.

المسلح الذي يعتقد أنه مدير المتجر، أطلق النار على بعض العاملين فيه، ثم قتل نفسه.

وأكدت سلطات مدينة تشيسابيك على موقع تويتر "وقوع حادث إطلاق نار أدى إلى سقوط قتلى في وول مارت".

لا تزال التفاصيل قليلة، لكن ضابط شرطة تحدث عن 10 قتلى وعدة جرحى، فيما لا يزال دافع الجريمة غير معروف.

وقالت الشرطة للصحفيين إن الهجوم وقع الساعة 22:12 بالتوقيت المحلي، وأن المشتبه به تصرف على نحو منفرد.

وقالت شبكة وول مارت للمتاجر، إنها "صُدمت من هذا الحدث المأساوي" وأنها "تعمل بشكل وثيق مع الشرطة".

ومن المتوقع صدور بيان آخر من الشرطة في تشيسابيك لكشف المزيد من المعلومات في وقت لاحق من صباح الأربعاء.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، يعتقد أن مدير المتجر هو الذي أطلق النار ثم قتل نفسه.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي انتشار عناصر الشرطة بشكل مكثف في مكان الحادث، وبثت لقطات على الإنترنت تظهر شاهد عيان - يرتدي زي وول مارت - يصف ما حدث.

وقال الشاهد إنه غادر غرفة للموظفين، ثم دخلها المدير وأطلق النار.

وأضاف الرجل: "للأسف، فقدنا بعض زملائنا"، موضحاً أنه لا يعرف عدد زملائه الذين قتلوا.

ونقلت محطة "وافي تي في" المحلية عن متحدث باسم مستشفى "سنتارا نورفولك" العام قوله إن خمسة أشخاص يتلقون العلاج هناك.

وقالت إحدى النساء للمحطة إن شقيقها، وهو موظف في المتجر يبلغ من العمر 20 عاماً، أصيب برصاصة بعد 10 دقائق فقط من دخوله إلى مقر عمله، لكنه تمكن من طمأنة أقاربه عبر رسائل نصيّة.

وقالت سيدة تدعى جويتا جيفري لشبكة سي ان ان، إن والدتها كانت داخل المبنى عندما وقع الهجوم، وتمكنت من إرسال رسائل نصية لطمأنة أهلها.

وأضافت أن والدتها لم تصب بأذى لكنها كانت في حالة صدمة.

وغرد مارك وارنر، الحاكم الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، إنه يشعر "بالإشمزاز من التقارير التي تتحدث عن حادثة إطلاق نار جماعي جديدة".

وأضافت السناتورة عن ولاية فرجينيا ل. لويز لوكاس، وهي ديمقراطية أيضاً، أن "قلبها محطّم".

وكتبت على تويتر: "لن أهدأ حتى نجد الحلول لإنهاء وباء العنف المسلح في بلادنا".

ويأتي هجوم مساء الثلاثاء بعد أيام فقط من إطلاق مسلح النار على ملهى ليلي للمثليين في ولاية كولورادو الأمريكية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 17 آخرين.