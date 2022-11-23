روسيا وأوكرانيا: البرلمان الأوربي يصنّف روسيا "دولة راعية للإرهاب"

قبل 51 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هناك دعوة للسكان لمغادرة أوكرانيا لتخفيف الضغط على الشبكات الكهربائية

أقر البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة قراراً يسم روسيا بصفة "دولة راعية للإرهاب"، وهو قرار غير ملزم.

ويدين القرار ما وصفه بالهجمات المتعمدة "التي شنتها روسيا ضد المدنيين الأوكرانيين، وتدميرها البنية التحتية المدنية لأوكرانيا في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

ودعا البرلمان الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات إضافية لعزل روسيا دولياً وتشديد العقوبات عليها، وطالب بالعمل على وضع إطار قانوني يتيح للدول الأعضاء تسمية الدول الراعية للإرهاب.