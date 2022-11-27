منع شابة أمريكية من حضور تنفيذ حكم الإعدام بأبيها

قبل 49 دقيقة

صدر الصورة، ACLU التعليق على الصورة، كيفن جونسون مع ابنته وحفيده أثناء زيارتهما له في سجنه

رفضت محكمة أمريكية السماح لشابة تبلغ من العمر 19 عاما بحضور تنفيذ حكم الإعدام بأبيها، بعد أن استند قاض إلى قانون في ولاية ميزوري يعتبرها أصغر مما ينبغي.

ومن المقرر إعدام كيفن جونسون، يوم الثلاثاء، المدان بقتل شرطي عام 2005، عندما كان في التاسعة عشرة.

وقد طلب السماح لابنته بحضور تنفيذ الحكم.

وقدم اتحاد الحريات المدنية الأمريكية التماسا باسم الفتاة، قال فيه إن قانون الولاية ينتهك حقوقها الدستورية.

وقالوا إن قانون ولاية ميزوري الذي لا يسمح لمن هم دون سن 21 بمشاهدة تنفيذ أحكام الإعدام لا يخدم أي غرض يتعلق بالسلامة.

وأودع جونسون البالغ من العمر 37 عاما السجن عندما كانت ابنته، ريمي، في الثانية.

وقد التقى الأب بابنته أثناء زياراتها له في السجن، كما تحدث معها عبر الهاتف، وأحضرت وليدها إلى السجن ليلتقي جده الشهر الماضي.

وقالت ريمي: "أحس بحزن شديد لأنني لن أكون إلى جانب والدي في ساعاته الأخيرة" ، وأضافت أن والدها بذل جهودا ضخمة لإعادة تأهيل نفسه في السجن، وقد قدمت رجاء لحاكم ولاية ميزوري أن يعفو عنه.