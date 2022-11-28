الصومال: حركة الشباب تهاجم فندقاً رئيسياً في العاصمة مقديشو

سام هنکوك

بي بي سي نيوز

قبل 37 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، محيط القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو

تعرّض فندق "فيلا روز"، المعروف عادة باستضافة المسؤولين الحكوميين في العالصمة الصومالية مقديشو، لهجوم مسلح.

وأعلن وزير البيئة آدم حرسي عن نجاته من الهجوم بعد مرور وقت قليل على استهداف الفندق.

ووردت تقارير غير مؤكدة عن إصابة وزير الأمن الداخلي محمد أحمد بجروح.

وأعلن تنظيم "حركة الشباب" مسؤوليته عن الهجوم على الفندق.

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وينشط التنظيم الإسلامي المتشدد في الصومال منذ ما يزيد عن 15 عاماً.

ويقع فندق فيلا روز، حيث حدث الهجوم على مسافة قريبة من القصر الرئاسي في مقديشو.

ونقلت وكالة رويترز عن ضباط في الشرطة أن عددا غير معروف من المهاجمين المدججين بالمتفجرات والأسلحة، شاركوا في الهجوم.

وتحدث شهود عيان عن سماعهم صوت "انفجار ضخم تبعه تبادلا لإطلاق النار".

وقال أحمد عبداللهي الذي يقطن بالقرب من موقع الهجوم لوكالة رويترز: "لقد اهتزينا. كنا في الداخل فقط، نستمع إلى إطلاق النار".

وتحدث ضابط في الشرطة يدعى محمد عبدي عن إنقاذ بعض المسؤولين الحكوميين من الفندق، بعد هروبهم عبر النوافذ.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود تعهد بخوض "حرب شاملة" على ميليشيات حركة الشباب بعد ثلاثة أشهر على انتخابه رئيساً. وذلك عقب هجوم استهدف فندقاً آخر في مقديشو، تسبب بمقتل أكثر من 20 شخص.

وبعد مرور شهرين، أدى انفجار مزدوج بسيارات مفخخة قرب تقاطع مزدحم في العاصمة، إلى مقتل ما لا يقل عن 100 شخص. وأعلنت حينها حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

وقام الرئيس محمود بحشد الجيش الصومالي وعشائر مدعومة من الحكومة، في محاولة لاسترداد القرى والبلدات من أيدي التنظيم الذي يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.

وقد التقى مراسل بي بي سي أندرو هاردينغ بما يسمى كتيبة "الصاعقة" الممولة من الولايات المتحدة، والتي تلعب دوراً مركزياً في الانتفاضة ضد تنظيم "حركة الشباب"..