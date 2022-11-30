وفاة الرئيس الصينى السابق جيانج زيمين عن 96 عاما

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توفي صباح اليوم الأربعاء الرئيس الصيني السابق جيانج زيمين عن عمر يناهز 96 عاما، بحسب ما نقلته وكالة شينخوا الصينية للأنباء.

وذكرت الوكالة الصينية أن زيمين توفي بسبب سرطان الدم وفشل العديد من الأعضاء، مشيرة إلى أنه توفي في شنغهاي.

ونجحت الصين بقيادة جيانغ في إعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي، من خلال استعادة السيادة على هونغ كونغ والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وشغل جيانج زيمين منصب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني، في الفترة من 1993 حتى 2002، إذ يعد الرئيس الخامس لجمهورية الصين الشعبية في الفترة من 1993 حتى 2003، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية من 1989 حتى عام 2004