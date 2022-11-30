كيم كارداشيان: كاني ويست يدفع 200 ألف دولار شهريا لإعالة أطفالهما بعد تسوية الطلاق

إلسا ميشمان

بي بي سي نيوز

قبل 26 دقيقة

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أُمرت كاني ويست بدفع مبلغ 200 ألف دولار شهريا إلى كيم كارداشيان، لإعالة أطفالهما ضمن تسوية الطلاق.

وسيشارك مغني الراب السابق ونجم تلفزيون الواقع في الحضانة المشتركة لأطفالهما الأربعة.

وتقدّمت كارداشيان بطلب الطلاق في عام 2021، بعد ثماني سنوات قضتها مع ويست، الذي غير اسمه قانونيا إلى يي.

ويأتي ذلك بعد أن قطعت عدة شركات علاقاتها مع يي بسبب الخلافات، بما في ذلك التعليقات المعادية للسامية.

وأعلن الطرفان الطلاق بشكل قانوني في مارس/آذار، كما أسقطت كارداشيان كلمة "ويست" من اسم عائلتها.

وقد حُلت القضايا المتعلقة بتقسيم الممتلكات وحضانة أطفالهما في وثائق المحكمة المرفوعة يوم الثلاثاء.

وتنص الوثائق على أنه يتعيّن على الطرفين التشاور مع بعضهما البعض بشأن القرارات الرئيسية المتعلقة برعاية أطفالهما.

وسيتم تقاسم نفقات أمن الأطفال والمدرسة والجامعة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يدفع يي 200 ألف دولار شهريا لإعالة الأطفال، والتي ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الأطفال سيقضون معظم وقتهم مع كارداشيان.

وللزوجين أربعة أطفال: نورث، 9، سانت، 6، شيكاغو، 4، وسام، 3 سنوات.

وكانت كارداشيان، 42 سنة، قالت في العديد من التصريحات التي قدمت في وقت سابق، إنها تريد "بشدة" إنهاء الزواج، مضيفة أن هذا من شأنه أن "يساعد كاني على قبول" انتهاء العلاقة.

وكان يي، 45 عاما، قد رفض سابقا قرار الانفصال وسعى قضائيا لمنعه.

وقد واجه جدلا في الأشهر الأخيرة، وتم استبعاده من قبل العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك أديداس وغاب وبالنسياغا.

وأثار مغني الراب انتقادات واسعة النطاق في وقت سابق من هذا العام بعد حضور أسبوع الموضة في باريس مرتديا قميصا يحمل شعار "حياة البيض مهمة"، وهي عبارة غالبا ما يستخدمها أنصار تفوق البيض.

ثم ادعى أن منتقديه كانوا يتلقون رواتبهم من قبل عصابة سرية من الشعب اليهودي، وهو تعبير مجازي شائع لمعاداة السامية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن يي عن نيته الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 2024.