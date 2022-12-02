روسيا وأوكرانيا: كييف تكشف عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف جندي أوكراني منذ بداية الحرب

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، من جنازة أحد القادة العسكريين الأوكرانيين

لقي ما لا يقل عن 13 ألف جندي أوكراني مصرعهم منذ بداية الاجتياح الروسي لبلادهم، بحسب مسؤول أوكراني بارز.

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن عدد القتلى من جنود بلاده في تلك الحرب يتراوح بين 10 آلاف إلى 13 ألفا.

ولم يصدر عن الجيش الأوكراني تأكيد لتصريح بودولياك. ولا تميل أي من أوكرانيا أو روسيا إلى الكشف عن عدد القتلى في الحرب.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال بودولياك إن ما بين 100 إلى 200 جندي أوكراني يلقون مصرعهم في الحرب يوميا.

وفي الشهر الماضي، قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن حوالي 100 ألف جندي روسي، و100 ألف جندي أوكراني قد سقطوا قتلى أو جرحى منذ بداية الحرب.

وفي كلمة موجهة عبر الفيديو يوم الأربعاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن 100 ألف جندي أوكراني سقطوا قتلى. لكن متحدثا باسم المفوضية ذاتها قال في وقت لاحق إن هذا كان خطأ، وإن الرقم المشار إليه هو إجمالي عدد القتلى والجرحى.

وفي حديث لمحطة تليفزيونية أوكرانية، قال بودولياك إن كييف كانت "تتحدث بصراحة عن عدد القتلى".

وأوضح مستشار الرئيس الأوكراني: "لدينا تقييمات رسمية من هيئة الأركان، وتقييمات رسمية من القائد العام [زيلينسكي] والأعداد تتراوح بين 10,000 إلى 12,500-13,000 قتيل".

وأضاف بودولياك أن أعداد القتلى من المدنيين قد تكون "كبيرة". وقدّرت بي بي سي نيوز سقوط حوالي 3,600 قتيل مدني حتى منتصف يونيو/حزيران، وسط توقعات بأن يكون العدد الآن أعلى بكثير.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن 20 ألف مدني أوكراني سقطوا قتلى. ولم يعقّب أحد من المفوضية هذه المرة على هذا الرقم الذي أدلت به رئيستها، لكنه حُذف لاحقا من مقطع الفيديو الذي ورد فيه، جنبا إلى جنب مع رقم الـ 100 ألف قتيل.

ورجح بودولياك أعداد القتلى من الجنود الروس بحوالي 100 ألف منذ بداية الاجتياح في يوم الـ 24 من فبراير/شباط، فضلا عن جرحى ومفقودين تتراوح أعدادهم بين 100 ألف إلى 150 ألفا.