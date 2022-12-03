روسيا وأوكرانيا: موسكو تحذر من فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي

قبل ساعة واحدة

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حذرت موسكو الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع من فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن الاتحاد الأوروبي يغامر بتعريض أمن الطاقة الخاص به للخطر إذا طبق الحد الأقصى، البالغ 60 دولارا للبرميل، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال أيام.

وتقول الولايات المتحدة إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيحد من عائدات موسكو "للحرب غير الشرعية في أوكرانيا".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الحد الأقصى للسعر سيخفض على الفور أهم مصدر للإيرادات الروسية، لكن أوكرانيا تريد خفضه إلى 30 دولارا للبرميل.

ويهدف المخطط إلى ضرب الاقتصاد الروسي دون إزعاج أسواق الطاقة العالمية. ويقول محللون في شؤون النقل البحري إن روسيا استحوذت على أكثر من مائة سفينة لمحاولة نقل كميات متزايدة من النفط الخام إلى الهند والصين.

وقالت روسيا إنها لن تزود نفطها إلى الدول التي تطبق هذا الحد.

تم طرح سقف السعر في سبتمبر/ أيلول من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليابان) إلى جانب الاتحاد الأوروبي في محاولة لضرب قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وقالت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، في بيان مشترك، إن القرار اتخذ "لمنع روسيا من الاستفادة من حربها العدوانية على أوكرانيا".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن سقف الأسعار سيزيد من القيود المالية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"يحد من الإيرادات التي يستخدمها لتمويل غزوه الوحشي"، مع تجنب تعطيل الإمدادات العالمية ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم.