روسيا وأوكرانيا: صور جديدة تظهر قاعدة للجيش الروسي بُنيت في ماريوبول المحتلة

مات ميرفي

بي بي سي

قبل 13 دقيقة

تعمل روسيا على تعزيز وجودها العسكري في مدينة ماريوبول الساحلية التي سبق أن استولت عليها، من خلال بناء قاعدة عسكرية كبيرة، كما تظهر صور الأقمار الصناعية الصادرة عن شركة ماكسار لمراقبة الأرض.

ويقع مجمع القاعدة الجديد ، وهو على شكل حدوة فرس، بالقرب من وسط المدينة. ويمكن رؤية نجمة الجيش الروسي ذات اللون الأحمر والأبيض والأزرق على سطحه، وعليها حروف كتبت بها عبارة "لأهل ماريوبول".

صدر الصورة، Maxar التعليق على الصورة، تشير القاعدة العسكرية الروسية المشيدة حديثًا في ماريوبول إلى أن روسيا تسعى للتمترس في المدينة.

وفرضت قوات موسكو حصارًا على المدينة لما يقرب من ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا العام، وتركت قذائف المدفعية المستمرة الكثير أحياء المدينة في حالة خراب.

وقدر المسؤولون الأوكرانيون الشهر الماضي أن نحو 25 ألف مدني قتلوا في الضربات، بينما قالت الأمم المتحدة إنها أكدت مقتل 1348 مدنيا، لكنها قالت إن العدد الحقيقي للقتلى "يرجح أن يكون أعلى بآلاف".

وتظهر صور مقابر المدينة أنه تجري توسعتها. وأفادت الأنباء أن القوات الروسية قامت بنقل الجثث من المباني المدمرة في الأشهر الأخيرة لدفنها. وفي الشهر الماضي، أشار تحليل للصور التي حصل عليها برنامج بانوراما في بي بي سي إلى أنه تم حفر 1500 قبر جديد في مقابر المدينة.

صدر الصورة، Maxar التعليق على الصورة، التقطت صور لمقبرة ماريوبول في مارس/آذار 2022

صدر الصورة، Maxar التعليق على الصورة، تُظهر صور المقبرة التي التقطت في نوفمبر/ تشرين الثاني ، حفر قبور جديدة في المقدمة اليمنى والمقدمة اليسرى

كما تم نصب حاجز حماية كبير حول بقايا مسرح المدينة، حيث يُعتقد أن المئات من الأشخاص لقوا مصرعهم بعد أن استهدفته القوات الروسية بضربة صاروخية في 18 مارس/آذار. وأدى الهجوم، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "جريمة حرب واضحة" ارتكبتها روسيا، إلى تدمير كبير في الموقع.

صدر الصورة، Maxar التعليق على الصورة، أنقاض مسرح ماريوبول بعد هجوم صاروخي في مارس/آذار

صدر الصورة، Maxar التعليق على الصورة، في الصور الجديدة، يمكن رؤية حاجز كبير حول المسرح

ويقدر المسؤولون الأوكرانيون أن ما يصل إلى 90٪ من البنية التحتية للمدينة قد دُمر في القصف الروسي، وتشير الصور الجديدة إلى أن موسكو بدأت في هدم العديد من المباني السكنية التي كانت دمرت بدرجة لا يمكن إصلاحها.

صدر الصورة، Maxar التعليق على الصورة، المباني السكنية بعد أن استهدفتها الضربات الروسية في مارس/آذار

صدر الصورة، Maxar التعليق على الصورة، تظهر الصور الجديدة هدم المباني المتضررة تمهيدا لإعادة الإعمار

تظهر صور أخرى كميات هائلة من مواد البناء في مركز التسوق بالمدينة. أثناء القصف الروسي لماريوبول، كان يمكن رؤية العديد من المدنيين ينتظرون خارج المركز للحصول على الطعام والضروريات الأخرى.

صدر الصورة، Maxar التعليق على الصورة، صورة تظهر لوازم البناء في مركز تسوق مترو ماريوبول.

صدر الصورة، Maxar التعليق على الصورة، مركز التسوق في مارس/آذار

وتأتي الصور وسط تقارير تفيد بأن روسيا تبني ببطء مواقعها الدفاعية في ماريوبول، حيث تضع الهجمات المضادة الأوكرانية في الجنوب والشرق المدينة تحت التهديد بشكل متزايد.

وفي الشهر الماضي، قال مسؤولون عسكريون بريطانيون إن الجيش الروسي كان يستخدم مصنعين في ماريوبول المحتلة لإنتاج أعداد كبيرة من "أسنان التنين"، وهي كتل خرسانية مصممة لإبطاء تقدم دروع العدو ومركبات أخرى.