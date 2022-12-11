بالصور: تعرف على "الأولمبياد" البديل لصيد الأسود

قبل 6 دقيقة

تجمع كثيرون من شباب شعب الماساي في كينيا من أجل مسابقة رياضية أسست كبديل لصيد الأسود، الذي كان حدثا سنويا تقليديا في البلد.

وشارك المئات في المسابقة التي تضمنت ألعابا عدة، عند سفح جبل كيليمنجارو، ومن ضمنها رمي الرماح والقفز العالي.

وعلى مدى أجيال، كان على مقاتلي الماساي أن يقتلوا أسدا، وذلك ضمن شعائر اكتساب الرجولة.

وبعد أن بدأت أعداد الأسود بالتناقص اتفق بعض نشطاء البيئة والحكماء على تأسيس مهرجان بديل تحت اسم "أولمبياد الماساي".

صدر الصورة، EPA

صدر الصورة، EPA

صدر الصورة، Reuters

صدر الصورة، EPA

صدر الصورة، EPA

صدر الصورة، Reuters

صدر الصورة، EPA