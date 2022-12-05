قتلى في انفجارات استهدفت مطارين عسكريين في روسيا

قبل 28 دقيقة

وقعت انفجارات في مطارين عسكريين روسيين، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب تقارير.

وأفادت وسائل إعلام رسمية روسية بأن صهريج وقود انفجر، وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في مطار بالقرب من مدينة ريازان جنوب شرق موسكو.

وبحسب ما ورد، فقد أصيب شخصان آخران في انفجار بمطار في منطقة ساراتوف.

ولم يعرف سبب الانفجارات، وتقع كلتا المنطقتين على بعد مئات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية.

ويُعتقد أن القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى تتمركز في قاعدة إنجلز الجوية في منطقة ساراتوف.

وقال حاكم منطقة ساراتوف إن قوات الأمن تتحقق مما أسماه "تقارير عن حادث وقع في منشآت عسكرية".

ويقول ستيفن روزنبرغ، محرر الشؤون الروسية في بي بي سي، إن هذه التقارير - عن انفجارين في موقعين عسكريين مختلفين - ستثير التكهنات بأن أوكرانيا قد تكون وراءهما.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطر بالحادثين.