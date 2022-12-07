محمد بن سلمان: محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد ولي العهد السعودي في قضية اغتيال خاشقجي

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بن سلمان التقى بايدن خلال زيارته المملكة قبل نحو شهرين

رفضت محكمة أمريكية، دعوى محاكمة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في قضية اغتيال المعارض والصحفي السعودي السابق، جمال خاشقجي.

وقال القاضي، جون بيتس، إن اتخاذ القرار "غير سهل" لكن بن سلمان يتمتع بحصانة سيادية، بوصفه زعيما (رئيس وزراء) دولة مستقلة.

ووصف بيتس المزاعم بتورط بن سلمان في القضية بأنها "ذات مصداقية"، لكنه أضاف إنه لا يمتلك السلطة الكافية، لإلغاء قرار الإدارة الأمريكية بتوفير الحصانة له، بحسب صحيفة الغارديان.

وكانت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، بالتعاون مع مجموعة "داون" الداعمة للديمقراطية، قد حركت الدعوى المدنية أمام القضاء الأمريكي.